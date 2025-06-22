Українці в Польщі стали заробляти на третину більше, чи захочуть вони додому

Війна триває, але вже зараз ті, хто залишаються в Україні, замислюються: хто ж буде її відбудовувати, якщо ті, хто виїхав, не повернуться? Чи втрачає наша країна своїх громадян за кордоном?

Досвід Польщі показує, що наші земляки там набираються досвіду й знань, які одного дня можуть стати у пригоді вдома. Та чи повернуться вони? Про за і проти цього процесу — у матеріалі.

Українці підіймають польську економіку — це статистика, а не міф

Звіт Deloitte свідчить, що українські біженці в Польщі — це насамперед жінки з дітьми, які тікали від війни. Попри страх, біль і тривогу за рідних, ці жінки знайшли роботу і самі справляються з труднощами. 80% доходів українських родин у Польщі — самостійний заробіток.

Це свідчить про те, що в наших біженців є величезний потенціал і вони набувають новий, корисний для себе досвід.

Поки що він дійсно працює на закордоння: у 2024 році українці (-ки), які виїхали до Польщі, додали до її економіки 2,7% ВВП — це майже 99 мільярдів злотих.

А це означає, що наші біженці не є тягарем для польської економіки, вони знаходять роботу і, згідно зі статистикою, за два роки їхня середня зарплата зросла на третину: з 3100 злотих до 4000 злотих нетто.

Причому користь від праці українців отримує й сама Польща. У тих її районах, де працює більше українців, зросла зайнятість і серед поляків.

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Чи повернуться українські біженці з Польщі додому

Щоб відповісти на це запитання, варто зважати на інший аспект перебування наших у Польщі, який може посприяти їхньому поверненню. Багато українців мають вищу освіту, але не можуть повноцінно реалізувати себе.

У першу чергу заважає незнання мови (лише 18% володіють польською), неможливість реалізувати себе у набутій вдома професії (лише 3,6% працюють за фахом) або відсутність польського паспорта.

Приміром, отримати у державному секторі посаду вчителя або медичної сестри без нього неможливо. А це означає, що Польща не може сповна розпорядитися тим потенціалом, який є в українцях.

До того ж під час виборів деякі політики в Польщі мусують тему захисту країни від чужинців і нібито відбирання мігрантами робочих місць. Тож навіть ті українці, що працюють і платять податки, починають почуватися некомфортно.

Тож інтеграція наших у Польщі не означає, що Україна їх втратила. Навпаки — поки вони набувають досвіду та навичок, які можуть стати дуже цінними після повернення додому.

Навіть більше, саме тоді, коли біженці почуваються зовні стабільно в новій країні, у них частіше з’являється бажання повернутися — зробити свідомий вибір, а не поїхати з примусу. Багато хто вже має ділові контакти, знає принципи роботи бізнесу в ЄС, опанували нові навички, які стануть у пригоді вдома.

Але це бажання може зникнути, якщо вони побоюватимуться, що небажані, зайві вдома. Тому головне завдання — не просто чекати, що біженці повернуться, а створити такі умови, щоб вони самі цього хотіли: приїхати у справедливу та перспективну Україну. Бо їхній досвід — це велика інвестиція у наше спільне майбутнє.

Джерело: Sestry.eu.

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