Для тебе Війна в Україні

Українці в Польщі стали заробляти на третину більше, чи захочуть вони додому

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Червня 2025, 17:00
українці в польщі
Фото Pexels

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