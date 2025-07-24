УМПБ‑5: характеристики нової далекобійної авіабомби Росії, якою вона вдарила по Харкову

Фото Pexels 24 липні 2025 року, під час денного нальоту на Харків, російська авіація вперше застосувала по місту новий керований планерний боєприпас УМПБ 5. Чому він є більшою загрозою, ніж КАБи попередніх модифікацій — розбираємось у матеріалі. Характеристика УМПБ 5 Два УМПБ 5 були випущені з літака Су 34 із району міста Строїтель у Бєлгородській області Росії.Їхня дальність пуску склала близько 100 км, і ця дальність польоту — ключова ознака нового боєприпасу. Використовуючи УМПБ 5, російські літаки не входять в зону ураження більшості українських засобів ППО. А руйнівні наслідки удару показують, що боєприпас має істотно більшу вибухову дію, ніж попередні УМПБ Д 30СН. Читати на тему Палає у центрі міста, під завалами люди: Росія вдарила КАБом по Харкову Про наслідки атаки на Харків — у нашому матеріалі. Загалом абревіатура УМПБ розшифровується як: універсальний міжвидовий планерний боєприпас. До появи цього нового озброєння у відкритих джерелах найчастіше згадували його молодшого брата УМПБ Д 30СН із бойовою частиною близько 100 кг і заявленою дальністю до 90–120 км. Він використовує інерційну та супутникову (ГЛОНАСС) навігацію, має складні крила й X подібні рулі. УМПБ 5 — важчий варіант цієї ж лінійки озброєння, із приблизно 250 кілограмовою бойовою частиною і дальністю, яка так само сягає близько 100–120 км. Різниця між різновидами цих далекобійних авіабомб полягає в першу чергу у більш потужній ударній хвилі та більшому уламковому полі п’ятої модифікації. Більша маса вибухової речовини й товстіший корпус означають більше великих та середніх осколків, що летять на сотні метрів. Типова картина ураження боєприпасом такої ваги – це глибокі воронки в асфальті або ґрунті, вибиті вікна й деформація несучих конструкцій у будівлях у радіусі десятків метрів, а також пожежі й детонація пального в авто поруч із епіцентром. Саме так і сталося у Харкові 24 липня: окрім прямого удару, вибухова хвиля та осколки пошкодили цивільну забудову й транспорт, багато людей були поранені уламками скла й будівельних матеріалів. Використовуючи нові далекобійні авіабомби, ворог ставить під загрозу більшість прикордонних з Росією областей. А саме: Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Херсонщину. Дізнайся також про характеристики бойового літака МіГ-31, винищувача, який несе ракети Кинджал, скільки одночасно бере та думка експерта щодо його маневреності та боєздатності. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, зброя, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter