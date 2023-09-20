Ця спроба стала успішною. Верховна Рада схвалила публічне відкриття електронних декларацій

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада України проголосувала за публічне відкриття електронних декларацій. Читай у нашому матеріалі, як голосували депутати та які обов’язки вони матимуть під час воєнного стану.

Верховна Рада проголосувала за публічне відкриття електронних декларацій

Верховна Рада підтримала законопроект з правкою президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо від народного депутата Ярослава Железняка.

Новий закон підтримав 341 депутат. Голосували депутати так:

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Слуга народу — 214;

Європейська солідарність — 22;

Батьківщина — 13;

Платформа за життя та мир — 18;

За майбутнє — 11;

Голос — 18;

Довіра — 17;

Відновлення України — 12;

Позафракційні — 16.

Відкриті електронні декларації потрібні для виконання усіх вимог ЄС щодо антикорупційної реформи України. На початку повномасштабної війни обов’язкове публічне декларування призупинили.

На потребу проголосувати за цей закон натякали посли країн G7 та ЄС з січня 2023 року.

Раніше, 5 вересня, ВР не підтримала законопроект №9534 про повернення е-декларування з негайним відкриттям реєстру. На сайті президента з’явилася петиція про вимогу ветувати законопроект, яка набрала необхідну кількість голосів менше ніж за добу.

Унаслідок цього Володимир Зеленський ветував законопроект та закликав нардепів ухвалити рішення, якого чекає народ України та іноземні партнери.

Раніше ми розповідали, що відомо про нового голову Антимонопольного комітету.

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