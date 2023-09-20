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Ця спроба стала успішною. Верховна Рада схвалила публічне відкриття електронних декларацій

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 15:55
Верховна Рада проголосувала за публічне відкриття електронних декларацій: що відомо
Фото: Unsplash

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