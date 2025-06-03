Військовий омбудсмен в Україні: закон, хто призначає і повноваження

Унаслідок повномасштабного вторгнення українська армія поповнилася тисячами добровольців та мобілізованих. Через це військова структура почала вимагати змін, бо старі радянські підходи не будуть працювати для людей, що виборюють своє європейське майбутнє.

Однією зі систематичних проблем стали порушення прав військових й відсутність людини, яка могла б захищати права цих людей та допомагати їм у різних ситуаціях, що відбуваються у житті та на службі.

Поміж людей зʼявилися розмови про військового омбудсмена. На запит відреагував президент України Володимир Зеленський: він у своєму традиційному зверненні зазначив про необхідність створення посади військового омбудсмена.

Що про це відомо та що саме має робити військовий омбудсмен, розповідаємо далі у матеріалі.

Верховна Рада підтримала закон про військового омбудсмена

3 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроект про військового омбудсмена. Він визначає правовий статус, завдання і діяльність омбудсмена на посаді. Про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк. Підтримали законопроект 287 народних депутатів. Нині він чекає на друге читання.

Відповідно до законопроекту 13266, призначатиме в Україні військового омбудсмена та його заступників президент. Як допоміжний орган створять Офіс військового омбудсмена. У документі викладені порядки подання та розгляду скарг військовослужбовців, проведення перевірок та взаємодію омбудсмена з державними органами.

Щорічно військовий омбудсмен матиме прозвітувати президентові про результати роботи.

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Зеленський про посаду військового омбудсмена

Під час свого традиційного звернення до народу Володимир Зеленський ввечері 29 грудня 2024 року виокремив важливе питання щодо обʼєктивної потреби створити особливу інституцію військового омбудсмена.

За словами Зеленського, потрібна людина, яка буде захищати права військових і співпрацювати з Міноборони та іншими інституціями задля реальної допомоги воїнам.

— Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, а також із представниками громадянського суспільства — багато було поглядів.

І зараз підготовлене перше рішення — указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена.

Я обрав кандидатуру — сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра (30 грудня — ред.), — повідомив Володимир Зеленський.

Він також додав, що основними системними основами діяльності військового омбудсмена стане повноваження, фінанси тощо.

— Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена, — додав президент України.

30 грудня Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Ольга — відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців.

Ольга Решетилова: що про неї відомо

Ольга Решетилова — голова Медійної ініціативи за права людини. До цього, у 2014 році, встигла стати однією зі співзасновників фонду підтримки української армії Повернись живим. Вона їздила на фронт, де спостерігала, як порушуються права бійців. У своїх матеріалах Ольга багато розповідала про це.

У 2015 році покинула роботу у фонді, аби сконцентруватися на журналістських і громадських розслідуваннях.

У вересні 2016 року Решетилова була однією з організаторок Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) — неурядової організації, яка документує злочини та порушення прав людини під час війни з Росією. Саме МІПЛ активно пропагувала ідею створення інституту військового омбудсмена. Згодом Решетилова стала керівницею МІПЛ.

У 2019 році Кабмін призначив Ольгу Решетилову до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

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