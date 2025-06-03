Для тебе Війна в Україні

Військовий омбудсмен в Україні: закон, хто призначає і повноваження

Вікторія Мельник, журналістка сайту 03 Червня 2025, 13:15
Військовий омбудсмен в Україні: закон, хто призначає і повноваження
Фото Pexels, Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь