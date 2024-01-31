Війна в Україні

Безпілотники уразили житлові райони Харкова: що відомо про вечірній обстріл міста 30 січня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 31 Січня 2024, 08:44
Вибухи в Харкові сьогодні 30 січня 2024: що відомо

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