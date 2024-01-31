Харків розташовний недалеко від кордону з РФ, тому він сильно страждає від ворожих обстрілів. Пізно ввечері 30 січня стало відомо, що окупанти завдали нового удару по місту.

Ми розповімо, що відомо про вибухи у Харкові 30 січня та які їхні наслідки.

Вибухи у Харкові ввечері 30 січня 2024: що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання у Харкові. Окупанти спрямували на область мінімум шість ворожих БпЛА. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Зараз також дивляться

— Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі, — сказав Синєгубов.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждали три людини. Вони отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

У МВС уточнили:

— 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у ще одного чоловіка — гостра реакція на стрес, — йдеться у повідомленні.

Голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки — зранку почнуть закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є також понівечені авто.

— Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді, — акцентував Терехов.

Безпілотники уразили житлові райони Харкова: що відомо про вечірній обстріл міста 30 січня / 2 Фотографії

Робота ППО у ніч на 31.01.2024

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та трьома балістичними ракетами Іскандер-М.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

На жаль, зараз багато міст повністю або майже повністю знищені через жахливі обстріли окупантів. Раніше ми розповідали про те, на що перетворилася Авдіївка.

Фото: МВС України

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.