Війна в Україні

Зруйновані під’їзди, є загиблі: наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 23 січня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Січня 2024, 09:18
Вибухи в Харкові сьогодні 23 січня 2024: що відомо
Фото: Facebook

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