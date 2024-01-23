Уранці 23 січня 2024 року Російська Федерація завдала ракетного удару по Україні. Під загрозою опинився Харків. На жаль, є поранені та загиблі.

Ми розповімо про вибухи у Харкові та які наслідки обстрілів.

Вибухи у Харкові сьогодні: що відомо про обстріл 23.01.2024

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Росіяни вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, внаслідок чого були зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди.

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Синєгубов розповів, що внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинули дві жінки. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша цивільна інфраструктура.

38 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Медики продовжують надавати допомогу.

Окупанти вдарили суто по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму! — сказав Синєгубов.

Зруйновані під’їзди, є загиблі: наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 23 січня / 6 Фотографій

За словами очільника Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ранкового обстрілу відбулася повна руйнація підʼїзду багатоквартирного будинку. Рятівники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей.

Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що через серію ударів по місту та області сталося займання газопроводу, діти зазнали поранень.

— Чотири влучання в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії, за попередньою інформацією, двома ракетами С-300, — сказав він.

Зруйновані під’їзди, є загиблі: наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 23 січня / 2 Фотографії

Коли оголошують повітряну тривогу, треба бути в укритті чи безпечному місці. Перевірити наявність загрози допоможе карта повітряних тривог онлайн.

Фото: Олег Синєгубов

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