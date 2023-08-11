Війна в Україні

Вінницька, Сумська та Хмельницька: в яких областях було чути вибухи

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Серпня 2023, 10:46
вибухи в україні
Фото: Pexels

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