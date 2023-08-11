Вінницька, Сумська та Хмельницька: в яких областях було чути вибухи

Ранок п’ятниці для українців розпочався з масштабної повітряної тривоги. Росіяни знову намагаються завдати нам ракетних ударів: цього разу, 11 серпня 2023, вони запускають і фальшиві цілі, і справжні.

Вибухи було чути в Києві, там працювало ППО. Також про вибухи повідомляли у декількох областях країни.

Вибухи 11 серпня 2023

Кореспондент Укрінформу повідомляв, що у Вінниці пролунали вибухи. Голова місцевої ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram наголосив, аби жителі не ігнорували повітряної тривоги та спускалися до укриття.

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Повітряні Сили попереджають про ракетну небезпеку: зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал з МіГ-31К, — пише Борзов.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також повідомив про вибухи в області.

Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО.

Місцеві також повідомляють, що близько 10 вибухів пролунало на Хмельниччині, більшість – у районі Старокостянтинова

Також інші ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумській області.

Також ранком росіяни обстріляли Херсон. Стало відомо, що у лікарні помер який був поранений внаслідок обстрілу Херсона вранці. Його знайшли важко пораненим в одній із квартир багатоповерхівки.

Поглядай на карту повітряних тривог, щоб не пропустити чергову небезпеку.

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