Як часто потрібно проходити ВЛК у 2025 році: офіційні вимоги під час воєнного стану

У 2025 році в Україні проходити ВЛК (військово-лікарську комісію) доведеться за оновленими нормами, які діють в умовах воєнного стану і стосуються як військових, так і військовозобов’язаних, в тому числі заброньованих працівників та осіб з відстрочкою.

Як часто потрібно проходити ВЛК різним категоріям людей — деталі у матеріалі.

Як часто потрібно проходити ВЛК під час воєнного стану

Згідно з вимогами воєнного стану, всі військові та військовозобов’язані повинні проходити ВЛК щороку, про це УНІАН повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він сказав:

Військово-лікарську комісію під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам’ятати, бо в мирний час діє норма раз на п’ять років, але наразі ми, на жаль, живемо в умовах війни, що триває.

Як часто потрібно проходити ВЛК обмежено придатним

У 2024 році статус Обмежено придатний був скасований.

Відповідно до Закону України від 21.03.2024 № 3621-IX, громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше мали цей статус, зобов’язані пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року.

Це стосується всіх, окрім тих осіб, які мають офіційно підтверджену інвалідність. Решта мають самостійно звернутися до ТЦК або через застосунок Резерв+, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію.

Як часто потрібно проходити ВЛК заброньованим працівникам та особам з відстрочкою

Незалежно від того, чи є бронювання чи відстрочка, вимога щорічного проходження ВЛК залишається актуальною для всіх.

Зокрема, для тих осіб, які були визнані обмежено придатними, вони мають пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року, навіть якщо вони мають відстрочку. Це підтверджується роз’ясненнями Міністерства оборони України:

Тож у 2025 всі військовозобов’язані, включаючи військових, заброньованих працівників та осіб з відстрочкою, зобов’язані пройти військово-лікарську комісію — раз на рік.

За невиконання цих вимог порушник може бути притягнений до адміністративної відповідальності.

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