Війна в Україні

Як часто потрібно проходити ВЛК у 2025 році: офіційні вимоги під час воєнного стану

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Травня 2025, 20:45
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Фото Pexels
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