Для тебе Війна в Україні

Усі на правобережжі: які райони Києва обстрілюють найбільше

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Червня 2025, 11:00
Усі на правобережжі: які райони Києва обстрілюють найбільше
Фото ДСНС/Facebook

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