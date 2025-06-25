Усі на правобережжі: які райони Києва обстрілюють найбільше

Щотижневі обстріли — нова реальність Києва. Тож Texty.org проаналізували дані з відкритих джерел і дізналися, які райони столиці найчастіше вражають зброєю. Четвірка лідерів розташована на правобережжі Києва.

Найбільш руйнівні періоди у Києві

Березень 2022 року — рекордсмен із кількості руйнувань. Лінія фронту наблизилася до Києва, місто було під обстрілом ракетами, снарядами та РСЗВ.

Ще один важкий місяць — травень 2023 року. Протягом місяці столицю атакували Калібри, Кинджали, Іскандери та інші зразки російського ВПК. Тоді росіяни обстріляли Київ 18 разів, іноді по кілька обстрілів за добу. Почалося регулярне використання Шахедів.

Приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли Києва стали регулярними. Прильоти трапляються щомісяця. Шахеди стали літали вище, тож їх стало важче збивати.

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Найнебезпечніші райони Києва

Серед лідерів по обстрілах — Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони.

Удари ракетами припадають на місця з великою кількістю промислових підприємств: завод Артем і Київський завод автоматики (Шевченківський район), заводи Антонов (Святошинський район), Меридіан і Більшовик (Солом’янський район).

Свого часу ворог цілився по аеропорту Жуляни у Солом’янському районі. Вочевидь, росіяни думали, що там розташовуються елементи українських ВПС чи ППО. Діставалося й енергооб’єктам в різних районах міста.

Червень став місяцем випробування нової тактики. Атаки Шахедів тривають всю ніч, до того ж вони залітають до міста хвилями з різних боків. Паралельно відбуваються удари балістикою чи крилатими ракетами.

Робиться це для того, щоб перевантажити ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. На жаль, це має свої результати. У кількох будинках удари ракетами вже забрали життя людей.

Дослідники дійшли висновку, що удари спрямовані на терор, а не знищення стратегічних об’єктів. Удари мають на меті спровокувати максимальну кількість жертв. Це теракти, які ворог маскує під нібито невдалі удари по промислових підприємствах.

Нагадаємо, останній обстріл Києва забрав життя дев’ятьох людей.

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