Оновлення законопроекту про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників

В Україні готують новий законопроект про мобілізацію. Попередня версія потребувала уточнення деяких пунктів.
30 січня 2024 Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.
— Коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.
Цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних, — йдеться у повідомленні Міноборони.
У Міноборони розповіли про основні положення оновленого законопроекту:
Якщо людина протягом десяти днів з дня вручення повістки не виконала зазначеного обов’язку або не з’явилася до ТЦК (або закордонної дипломатичної установи), то суд може:
Відповідні обмеження будуть діяти до виконання зобов’язань за надісланою вимогою.
Згідно з законопроектом, повістки можуть приходити людині в електронний кабінет призовника.
Зазначається, що громадяни будуть зобовʼязані:
За бажанням для жінок запроваджується базова військова служба віком до 25 років, якщо вони не проходили базову загальновійськову підготовку після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану.
Водночас придатні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік. А жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, можуть стати на облік за бажанням.
Але жінки на військовому обліку можуть бути покликані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.
Але жінки на військовому обліку можуть бути покликані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.
Багато військових чекають свого повернення додому. Раніше ми розповідали, кого можуть демобілізувати з армії під час війни.
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