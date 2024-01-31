Оновлення законопроекту про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників

В Україні готують новий законопроект про мобілізацію. Попередня версія потребувала уточнення деяких пунктів.

30 січня 2024 Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

— Коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.

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Цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Основні положення законопроекту про мобілізацію

У Міноборони розповіли про основні положення оновленого законопроекту:

визначається чіткий термін служби на період воєнного стану;

люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби;

добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для розв’язання особистих питань і підготовки до мобілізації;

щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами — не менше 15 календарних днів;

військовослужбовці, звільнені з полону отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу;

після мобілізації всі громадяни проходять обов’язкову військову підготовку терміном у два-три місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації;

строкова служба скасовується. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум п’ять місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві;

людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов’язаних Оберіг;

можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою;

виключається право на відстрочку від призову у державних службовців, працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки;

державні службовці бронюються як всі. Категорія Б та В — 50% від військовозобов’язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь;

грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тис. грн.

Ухилення від повістки

Якщо людина протягом десяти днів з дня вручення повістки не виконала зазначеного обов’язку або не з’явилася до ТЦК (або закордонної дипломатичної установи), то суд може:

тимчасово обмежити виїзд за межі України;

тимчасово обмежити у праві керувати транспортним засобом;

накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігаються в банках.

Відповідні обмеження будуть діяти до виконання зобов’язань за надісланою вимогою.

Видача повісток

Згідно з законопроектом, повістки можуть приходити людині в електронний кабінет призовника.

Зазначається, що громадяни будуть зобовʼязані:

реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов’язаного;

проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

Мобілізація жінок: що відомо

За бажанням для жінок запроваджується базова військова служба віком до 25 років, якщо вони не проходили базову загальновійськову підготовку після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану.

Водночас придатні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік. А жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, можуть стати на облік за бажанням.

Але жінки на військовому обліку можуть бути покликані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Багато військових чекають свого повернення додому. Раніше ми розповідали, кого можуть демобілізувати з армії під час війни.

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