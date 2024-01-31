Війна в Україні

Оновлення законопроекту про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників

Богдана Макалюк, журналістка сайту 31 Січня 2024, 11:00
Законопроект про мобілізацію №10449: які основні положення
Фото: Facebook

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