Війна в Україні

Ця спроба стала успішною. Президент підписав законопроект про публічне відкриття електронних декларацій

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 11:00
Верховна Рада проголосувала за публічне відкриття електронних декларацій: що відомо
Фото: Unsplash

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