Це криза для всієї Європи! Гостра заява Зеленського у Давосі про допомогу Україні

На початку повномасштабного вторгнення весь світ обʼєднався з Україною. Завдяки консолідованій та швидкій допомозі українські оборонці змогли ефективно контрнаступати на ворога, бити у тилові міста РФ та стояти за незалежність держави.

Однак за деякий час ми могли помітити, що США та Європа сповільнили темпи постачання допомоги. Про вичерпання військової допомоги від Вашингтона Україні нещодавно також заявляв Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Без західної зброї та допомоги Україна стане слабшою, — про це на форумі у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський. Детальніше про його тези та як на ці слова відреагували у США — розповідаємо далі.

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За словами Володимира Зеленського, затягування допомоги для України може стати страшним експериментом та перетворитися на кризу для Києва.

— Якщо чесно, я б не радив нам всім експериментувати. Бо це страшний експеримент — затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу — допомогою. Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України.

Так, переважно українських людей, але це і безпека європейського континенту, це матиме вплив, безумовно, на безпеку всіх континентів, — заявив він.

Без західної зброї Україна може залишитися без артилерії, зенітних ракет для ППО. Водночас саме наявність засобів протиповітряної оборони від партнерів Зеленський називає причиною того, що цієї зими українці живуть без блекаутів, мають світло та тепло у домівках.

— Буде велика кількість вбивств і велика кількість поранених людей. Завдяки системам протиповітряної оборони, наприклад, які високовартісні, дуже високовартісні, у нас немає цього року блекауту. І в наших людей є тепло, у нас є вода і в лікарнях, і в дитсадках, і в школах.

Тому, що ж станеться? Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи.

Без допомоги США, Європейського Союзу, Україна буде боротися, Україна буде слабкішою, і це буде можливість для Росії захопити нас, — заявив Володимир Зеленський.

Також президент додав, що у далекій перспективі послаблення допомоги України може призвести до програшу України, а через це — ймовірним є початок війни між РФ і НАТО, чого так прагне Путін.

Реакція США та заява Байдена

Разом з тим, 17 січня 2024 року президент США Джо Байден обговорив із керівництвом Конгресу, головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату, а також комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників необхідність надалі допомагати Україні, про це повідомляється на сайті Білого дому.

Акцент був на наданні засобів ППО та артилерії.

— Подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США, — йдеться у заяві.

Разом з тим, відчутні зміни й на дипломатичному полі. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, з якими країнами Україна нині проводить переговори стосовно безпеки.

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