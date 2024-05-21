Зняття з військового обліку за віком в Україні: як відбувається процедура та яка категорія громадян підпадає

Якщо людина повністю непридатна до військової служби та не підлягає мобілізації, то вона може знятися з військового обліку. Читай, кого знімають з військового обліку за віком та які документи для цього необхідні — у матеріалі.
Варто розпочати із концептуальної різниці між зняттям та виключенням з військового обліку. Ці поняття відрізняються за наслідками та підставами.
Правила військового обліку передбачають чіткий та вичерпний перелік підстав для зняття з військового обліку. Так, зняти з військового обліку можна наступних військовозобовʼязаних.
Після цього військовозобов’язаний повинен стати на військовий облік в тому ТЦК та СП, який поширює юрисдикцію на територію нового місця проживання військовозобов’язаного. Під час дії воєнного стану змінити місце проживання, місце прописки можна лише з дозволу ТЦК та СП.
Такі військовозобов’язані беруться на облік у відповідних органах, в яких починають проходити службу.
Такі військовозобов’язані повинні стати на консульський військовий облік в тій країні, в якій тимчасово проживають.
Аналогічно, як і у випадку зняття з військового обліку, підстави для виключення з військового обліку прописані у Правилах військового обліку. Так, виключають з військового обліку тих, хто:
Новим законом про мобілізацію передбачено зниження призовного віку з 27 до 25 років. Водночас граничний вік не змінився.
Згідно із Законом Про військовий обов’язок і військову службу запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди та залежить від віку військовозобов’язаної людини.
Особи, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського, старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
Офіцерський склад, що перебуває в запасі, також поділяється на розряди за віком.
До першого розряду належать:
Другий розряд:
Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі ЗСУ та інших військових формуваннях.
Тобто, виключення з військового обліку за віком відбувається у разі досягнення чоловіком 60 років, оскільки він набув граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України. Хоча чоловік навіть після досягнення граничного віку може піти служити за власним бажанням, тобто добровільно.
Щоб виключитись з військового обліку, військовозобов’язаній особі необхідно особисто зʼявитися в ТЦК та СП, в якому він перебуває на військовому обліку, та подати відповідну заяву.
Документи:
Військовозобов’язаний вважається виключеним з військового обліку після отримання відповідної відмітки у військово-облікових документах — Виключений з військового обліку.
Сподіваємось, Вікна дали відповідь тобі на питанні, які виникли.
А про те, хто не підлягає мобілізації 2024: перелік громадян, які мають право на відстрочку — читай у нашому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.