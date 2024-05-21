Зняття з військового обліку за віком в Україні: як відбувається процедура та яка категорія громадян підпадає

Якщо людина повністю непридатна до військової служби та не підлягає мобілізації, то вона може знятися з військового обліку. Читай, кого знімають з військового обліку за віком та які документи для цього необхідні — у матеріалі.

Різниця між зняттям та виключенням з військового обліку

Варто розпочати із концептуальної різниці між зняттям та виключенням з військового обліку. Ці поняття відрізняються за наслідками та підставами.

“Виключений з військового обліку” — означає, що особа втрачає статус військовозобов’язаного та на неї не поширюються обовʼязки з військового обліку. Зокрема, така особа не може бути призвана під час мобілізації, після виключення з обліку не зобов’язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, такій особі не можна вручати повістку. Це поняття є постійним і особа не повинна знову ставати на військовий облік.

означає, що особа втрачає статус військовозобов’язаного та на неї не поширюються обовʼязки з військового обліку. Зокрема, така особа не може бути призвана під час мобілізації, після виключення з обліку не зобов’язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, такій особі не можна вручати повістку. Це поняття є постійним і особа не повинна знову ставати на військовий облік. “Знятий з військового обліку” — це тимчасове поняття, яке не означає звільнення від статусу військовозобов’язаного. Після зняття з військового обліку військовозобов’язаний продовжує виконувати обовʼязки військового обліку (проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, повідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо) та повинен стати на військовий облік в іншому органі, до прикладу, в ТЦК та СП іншої області або ж в консульстві України в іншій країні.

Зняття з військового з обліку військовозобовʼязаних

Правила військового обліку передбачають чіткий та вичерпний перелік підстав для зняття з військового обліку. Так, зняти з військового обліку можна наступних військовозобовʼязаних.

Військовозобов’язані, які змінюють місце проживання та переїжджають проживати в ту територію, на яку юрисдикція ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку, не поширюється.

Після цього військовозобов’язаний повинен стати на військовий облік в тому ТЦК та СП, який поширює юрисдикцію на територію нового місця проживання військовозобов’язаного. Під час дії воєнного стану змінити місце проживання, місце прописки можна лише з дозволу ТЦК та СП.

Військовозобов’язані, яких прийняли на службу в правоохоронні органи, такі як Національна поліція України, ДБР, БЕБ, органи цивільного захисту тощо.

Такі військовозобов’язані беруться на облік у відповідних органах, в яких починають проходити службу.

Військовозобов’язані, які переїжджають для тимчасового (понад 3 місяців) проживання за кордон.

Такі військовозобов’язані повинні стати на консульський військовий облік в тій країні, в якій тимчасово проживають.

Що потрібно робити, щоб знятися з військового обліку

Щоб знятися з військового обліку, військовозобов’язаному потрібно особисто зʼявитися в ТЦК та СП, в якому він перебуває на військовому обліку, та подати відповідну заяву. При цьому, зняттю з військового обліку під час загальної мобілізації передують усі мобілізаційні процедури: оновлення облікових даних, проходження ВЛК та виявлення підстав для відстрочки. При знятті з військового обліку військовозобов’язаний повинен мати при собі паспорт, військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного тощо), а також документи, які підтверджують зміну облікових даних та право на відстрочку. Військовозобов’язаний є знятим з військового обліку у військкоматі після отримання відповідної відмітки під назвою “Знятий з військового обліку” у військово-облікових документах.

Виключення з військового обліку військовозобов’язаних

Аналогічно, як і у випадку зняття з військового обліку, підстави для виключення з військового обліку прописані у Правилах військового обліку. Так, виключають з військового обліку тих, хто:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти й військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Зняття з військового обліку за віком в Україні

Новим законом про мобілізацію передбачено зниження призовного віку з 27 до 25 років. Водночас граничний вік не змінився.

Згідно із Законом Про військовий обов’язок і військову службу запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди та залежить від віку військовозобов’язаної людини.

Особи, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського, старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд — особи віком до 35 років;

другий розряд — особи віком до 60 років.

Зняття з військового обліку за віком офіцерів запасу в Україні

Офіцерський склад, що перебуває в запасі, також поділяється на розряди за віком.

До першого розряду належать:

молодший офіцерський склад — особи віком до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — особи віком до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — особи віком до 55 років;

вищий офіцерський склад — особи віком до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — особи віком до 60 років;

вищий офіцерський склад — особи віком до 65 років.

Коли людина за віком перестає бути військовозобов’язаною

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі ЗСУ та інших військових формуваннях.

Тобто, виключення з військового обліку за віком відбувається у разі досягнення чоловіком 60 років, оскільки він набув граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України. Хоча чоловік навіть після досягнення граничного віку може піти служити за власним бажанням, тобто добровільно.

Щоб виключитись з військового обліку, військовозобов’язаній особі необхідно особисто зʼявитися в ТЦК та СП, в якому він перебуває на військовому обліку, та подати відповідну заяву.

Документи:

заява про зняття з військового обліку;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є).

Військовозобов’язаний вважається виключеним з військового обліку після отримання відповідної відмітки у військово-облікових документах — Виключений з військового обліку.

Сподіваємось, Вікна дали відповідь тобі на питанні, які виникли.

А про те, хто не підлягає мобілізації 2024: перелік громадян, які мають право на відстрочку — читай у нашому матеріалі.

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