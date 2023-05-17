Для ураження різних типів ракет та навіть літаків! Характеристики ЗРК SAMP-T, що отримала Україна

На озброєнні української системи ППО з’являється дедалі більше нових сучасних комплексів, які допомагають захищати небо. Україна отримала ЗРК SAMP-T, обіцяний Італією та Францією. Ми розповімо, що відомо про передачу комплексу SAMP-T та які його характеристики.

Що відомо про передачу комплексу SAMP-T

Ще у січні 2023 року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Італія та Франція завершують підготовку до відправлення Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T. Дозвіл на це дала і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Але сектор оборони країни мав сумніви щодо цього і не хотів передавати комплекс, аргументуючи тим, що на озброєнні військ є лише п’ять батарей SAMP-T. А одна з них розгорнута у Кувейті в рамках операції Inherent Resolve.

Утім, вже на початку лютого Антоніо Таяні заявив, що SAMP-T мають запрацювати на передовій в Україні протягом кількох місяців. Кілька днів тому видання La Stampa повідомило, що в Україну вже прибула система ППО SAMP-T.

Що відомо про ЗРК SAMP-T

SAMP-T — зенітний ракетний комплекс далекої дії, розроблений європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Перевагою комплексу є те, що він здатен боротися з балістичними ракетами на відстані й висоті до 25 км.

В основі ЗРК SAMP-T — французька твердопаливна зенітна ракета Aster-30. Її швидкість — 1400 м/с, вага бойової частини — 20 кг, стартова маса — 450 кг.

Глави оборонних відомств Італії та Франції домовилися про покупку 700 зенітних ракет Aster-30 великої дальності, які обійдуться країнам у €2 млрд.

ЗРК SAMP-T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

Система призначена для захисту поля бою і важливих об’єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

SAMP-T навіть може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км.

Характеристики ЗРК SAMP-T

В одній пускові установці комплексу ЗРК SAMP-T міститься вісім ракет Aster-30. Вони можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Технічні характеристики комплексу:

вага — 450 кг;

довжина — 4,9 м;

діаметр — 180 мм / 540 мм;

твердопаливний ракетний двигун;

швидкість — 4,1 маху;

дальність знищення літаків — 100+ км;

дальність знищення балістичних ракет — до 30–35 км;

висота знищення цілей — до 20 км;

маса бойової частини зенітної ракети — 15–20 кг.

Україна вже має на озброєнні зенітно-ракетні установки від наших партнерів. Раніше ми розповідали про характеристики ППО NASAMS.

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Фото: французьке Міноборони