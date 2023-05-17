Війна в Україні

Для ураження різних типів ракет та навіть літаків! Характеристики ЗРК SAMP-T, що отримала Україна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Травня 2023, 09:30
ЗРК SAMP-T — що відомо про комплекс та його характеристики

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