ЗСУ влаштовують таке пекло, що окупанти мріють втекти на війну в Сирію! Перехоплення СБУ

Українські захисники влаштовують таке пекло загарбникам, що ті мріють втекти на війну в Сирію.

Про це свідчить нова телефонна розмова російського десантника з дружиною. Маючи досвід участі у сирійській війні, він розраховував на легкі перемоги й в Україні.

Та потрапивши під “роздачу” ЗСУ на Запорізькому напрямку, зрозумів свою помилку. І вже заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: “Івановичу за***сь – до Сирії поїде. Він та ще один. На кулі. Поїдуть під Рязань на навчання, на саперів. І поїдуть до Сирії”.

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Натомість йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ, які методично знищують елітні десантно-штурмові війська РФ.

Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як окупант скаржиться на своє командування у перехопленні ГУР