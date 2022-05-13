Військові облігації: що це таке, як купити та чим допоможе Україні

Останнім часом в Україні почали скуповувати цінні папери — військові облігації, щоб підтримати економіку держави. Такий вклад коштів може бути корисним і для тебе.

Де та як купити військові облігації, як на них заробити та чому вони стануть тобі в пригоді, читай у матеріалі Вікон.

Що таке військові облігації

Військові облігації є видом державних боргових цінних паперів, які йдуть на потреби ЗСУ та функціонування держави: соціальні виплати тощо.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Це ще один вид волонтерства, щоправда, яке самоокупиться в перспективі. Це своєрідний компроміс між інвестиціями та підтримкою держави.

Це та саме система, як і з волонтерським рухом, коли кожен по копійці вкладається і приносить досить значні суми.

Саме так вважає спеціаліст з продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

До такого волонтерства минулого тижня долучилась рекордна кількість людей та компаній — понад 30 тисяч. А загальна сума, зібрана з продажу облігацій, досягла цифри у 140 млрд.

Щоправда, левову частку цих облігацій викупив Національний банк України. Та все ж не можна недооцінювати внесок звичайних людей, які знаходять можливості придбати цінні папери.

Як купити військові облігації

Банки максимально намагаються адаптуватися до сучасного світу, тож придбати військові облігації можна як у фізичному банку, так і онлайн.

Перелік банків та установ, де можна придбати такі цінні папери, розміщений на сайті Міністерства фінансів.

Якщо ти хочеш купити їх онлайн, то це легко можна зробити у застосунку банку. Вся необхідна підтверджена інформація про тебе там уже є, тож процедура займе лише кілька хвилин часу.

Якщо ж ти вирішив(-ла) зробити це не онлайн, а у фізичному відділенні банку, то спершу дізнайся, чи стягує він комісію. Більшість цього не робить.

Є така домовленість, найімовірніше неформальна, про скасування всіх комісій, маржі з боку інвестиційних фірм. Це своєрідна робота на перемогу.

Що потрібно, щоб купити військову облігацію

Обов’язково візьми з собою:

паспорт; ідентифікаційний код; гроші, якщо це готівка.

Це все, що знадобиться для того, щоб придбати облігації.

Скільки коштують військові облігації в Україні

Деякі банки готові продавати лише великим інвесторам. Приміром, в Ощадбанку мінімальна сума інвестицій — 50 тис. грн. У Приватбанку — 100 тис. грн.

Та багато хто продає облігації в роздріб.

Наприклад, в Укргазбанку можна придбати навіть одну облігацію, вартістю від 1000 грн. За статистикою Укргазбанку, серед фізичних осіб середній чек сягає близько 5–10 тис. грн.

Як заробити на військових облігаціях

Передусім варто зрозуміти, що військові облігації є ще одним способом підтримати державу під час війни, підтримати її внутрішню економіку, а отже, й усіх людей країни.

Заробити на облігаціях цілком реально, та спершу усвідом ризики, що спрогнозувати інфляцію у країні, яка воює, складно.

Тішить одне: твої гроші обов’язково повернуться. Так гарантує держава.

Заробити можна завдяки тому, що дохідність облігацій вдвічі вища, ніж депозитів.

Річна облігація принесе 11% доходу. Короткотермінова — на 3 місяці — 9,5%. При цьому ваш прибуток не обкладатимуть жодними податками.

Чому вигідно придбати облігації тобі

Цікаво, що можливість заробити на них — не єдина причина, щоб вкласти свої заощадження в цінні папери.

Яскравий приклад: люди з тимчасово окупованих областей, які просто хочуть зберегти свої гроші. Цим поділився директор інвестиційного департаменту Укргазбанку Олег Кириченко.

У нас був клієнт з Бердянська, який казав: “Я хочу допомогти, я на окупованій території, але онлайн хочу допомогти”, — й ми це зробили.

У такий спосіб люди намагаються врятувати свої заощадження від російської агресії.

Адже так гроші нікуди не зникнуть, їх не вкрадуть мародери, вони не згорять, не треба буде малювати карту, де ти їх закопав. Це стабільна схованка, яка працює на підтримку тебе та держави під час війни.

Люди підтримують державу, держава підтримує людей — це вже щось про здорові стосунки. Читай, які можливості відкриваються для створення власної справи.