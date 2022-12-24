Для дошкільнят та дітей старшого віку: вірші на Новий рік про зиму, ялинку та свято

Новий рік — свято для дітлахів. Саме в цей час малеча хоче вивчити віршики про зиму, Святого Миколая, ялинку та розповідати в колі рідних та близьких, щоб похвалитися: ось, як вже багато знає!
Вікна-новини зібрали для тебе та малечі красиві вірші на Новий рік українською мовою.
Білий снігу, сніженьку,Простели доріженькуВід хати до хати —Новий рік стрічати.
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Ой ялинко зелененька,Ти була колись маленька,А тепер ти ось така:І висока, і струнка.
Ой, летять, летять сніжинкиНа будинки, на ялинки,На дороги, на поля —Біла-біла вся земля!Сніг лапатий, сніговій…Здрастуй, свято — рік Новий!
Довго думав носоріг,Що вдягнуть на Новий рік?Буде маскарадний бал,Там казковий карнавал.“Мабуть, я вдягнусь на святоУ костюмчик зайченяти”.Та чомусь на карнаваліНосорога впізнавали.
Ну й бо ж снігу намело —Стало білим все село.Біла стежка, біла річка,Біла вишня і смерічка,Біла хата, білі коні,Тільки носики червоні.
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Через поле, через ліс,З пагорба в долинуПодарунки зайчик візДіткам на ялинку.Їхав навіть уночі,Не боявсь нічого,Бо летіли два сичіПопереду нього.І освітлювали путьОчі їх — вуглинки.Подарунки привезутьВчасно на ялинку.
Серед неба й зірочокПоспішає літачок.За штурвалом Новий рікПочинає часу лік.Ми старий рік проводжаємо,Пам’ятати нас бажаємо.Закінчив він свій політ —Облетів усенький світ!Новий рік приніс сніги,Все прикрасив навкруги.З ним підемо крок за крокомВсіх вітати з Новим роком!
В лісі випав білий сніг,Наступає новий Рік.Стали думати звірята,Як зустріти добре свято.— Ось ялинка зелененька,Ні велика, ні маленька.Ми прикрасимо її,Заспіваємо пісні.Білка принесла горішки,Їжачок гриби та шишки,Ведмежатко — пряникиТа смачні медяники.Дятли, снігурі й синиціПосідали на ялинці.І сказали: “Пишну хвоюМи прикрасимо собою”.Дуже гарна і розкішнаУ звірят ялинка вийшла!
Усе засипав білий сніг.А з ним — відлига на поріг.І ми в дворі, де я живу,Зліпили казку снігову.Ось ведмідь — товстий дивак —Сніжку пробує на смак.Ось вовчисько-м’ясолюбЗирить, взять кого на зуб…Ось лисичка гостровухаГороб’ячий щебет слуха.Ось зайчиська куцохвостіВсіх запрошують у гості.А оце — сніговик,В цілім світі мандрівник.В капелюх його вберем,Буде в нас він казкарем!
Вас вітаю з Новим роком!Хай невпинним тихим крокомБілий та пухнастий снігЩастя сипле на поріг!Хай у Вас збуваєтьсяВсе, чого бажається!Хай здоров’я не покинеІ добробут в хату лине!
Ще з дитинства люблю я це свято:За вікном сніговиця реве,Візерунки на вікнах морозні,В небі місяць, мов човен, пливе.Зірочки заглядають у хату,Білий сніг у віконце летить,Розуміють дорослі й малята:На землі править диво в цю мить!Дивовижна ця ніч та чарівна,Кажуть, казка в цю мить ожива.Це бува о 12 рівно,Як промовиш чарівні слова!
Гарного новорічного настрою зададуть і святкові тематичні мультфільми. Щоб весело провести час із дитиною, шукай у нашому матеріалі новорічні мультфільми для сімейного перегляду.
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