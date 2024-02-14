Мішені — лікарня та житлові будинки: які наслідки обстрілу міста Селидове на Донеччині 14 лютого

У ніч проти 14 лютого 2024 року російські війська завдали удару по Донеччині. Під ударом опинилося місто Селидове. На жаль, є загиблі та поранені.
Ми розповімо, що відомо про вибухи у Селидовому 14 лютого та які їхні наслідки.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що вперше окупанти завдали удару по місту близько 23:30 13 лютого. Росіяни поцілили у п’ятиповерхівку — 12 квартир в одному з під’їздів зруйновані повністю.
Серед поранених є дві дитини 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебували ще чотири людини.
Пізніше був ще один удар по Селидовому. Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу, на жаль, було пошкоджено один із корпусів лікарні.
— Імовірно, під завалами перебувають три людини, зокрема дитина. На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.
Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозять до лікарень Покровська і Мирнограда, — сказав Філашкін.
Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні перевозять до лікарень Покровська і Мирнограда, — сказав Філашкін.
У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що від другого удару загинули 38-річна жінка, котра перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, 36-річна матір з 9-річним сином. Поранення отримали шестеро пацієнтів. Найстаршому — 76 років, наймолодшій дитині завтра має виповнитись шість місяців.
У Селидівській МВА повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу відомо про 12 поранених та трьох загиблих.
Серед поранених четверо дітей, серед загиблих — одна дитина. Пошкоджено дев’ять багатоквартирних житлових будинків та інші будівлі.
Напередодні ворог обстріляв Дніпро та серйозно пошкодив ТЕС. Читай, що відомо про ситуацію в місті, за посиланням.
Фото: Вадим Філашкін, Селидівська МВА
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