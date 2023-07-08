Війна в Україні

Атака дронами на Кривий Ріг 08.07.2023: наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 08 Липня 2023, 08:24
Вибухи в Кривому Розі вночі 8 липня 2023

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