Атака дронами на Кривий Ріг 08.07.2023: наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровської області

У ніч проти 8 липня російські загарбники атакували Кривий Ріг безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, є влучання та постраждалий. Читай детальніше, що відомо про нічний обстріл Кривого Рогу 8 липня.

Вибухи в Кривому Розі 8 липня 2023: що відомо

Окупанти поцілили по сільськогосподарському підприємству, унаслідок чого спалахнуло дві пожежі на площі 360 кв. м.

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Рятувальникам вдалось приборкати вогонь, однак знищено кілька складських приміщень. Також понівечено обладнання та автівки.

Крім цього, постраждав 26-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила загибель 9 000 цивільних осіб в Україні з 24 лютого 2022 року.

Однак реальна кількість жертв може бути значно вищою. Читай головне з доповіді ММПЛУ.

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