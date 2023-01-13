11 категорій, за якими чоловіки можуть виїжджати за кордон: нові правила у 2023 році

Війна все ще триває, а отже, в Україні продовжує діяти режим воєнного стану, який передбачає заборону чоловікам віком від 18 до 60 років залишати територію країни.

Однак у кожного правила є винятки. Раніше їх робили для студентів іноземних вишів, та наразі така поступка від влади більше не актуальна.

Які ж категорії чоловіків тепер мають право перетинати за кордон і як змінилися правила у 2023 році, розповіли у Держприкордонній службі України.

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Які категорії чоловіків можуть перетинати кордон у 2023 році

Наразі визначено 11 категорій, підпадаючи під які, чоловіки можуть вільно перетнути кордон. Однак варто впевнитися, що ти маєш усі відповідні документи, а твоя ситуація не підлягає під винятки.

Зняття з обліку за станом здоров’я

Залишити територію України можуть чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров’я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби.

Однак громадяни з обмеженою придатністю виїхати з України під час воєнного стану все ще не можуть.

Тимчасово непридатні

На підставі довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до шести місяців.

Таким громадянам виїзд за межі України дозволено, однак перед тим варто обов’язково зібрати усі необхідні документи, які підтверджують статус.

Троє та більше дітей

Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, теж можуть виїжджати за кордон. При цьому не грає ролі, чи діти від одного шлюбу, чи від різних жінок.

Вирішальним фактором, який дозволить отримати пропуск на перетин кордону, є не просто наявність дітей, а те, що чоловік їх повноцінно утримує і може надати документи, які це підтверджують.

Для перетину кордону за цією категорією необхідно мати такі документи:

свідоцтва про народження усіх дітей;

свідоцтво про шлюб чи рішення суду про розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

На кордоні можна використовувати не оригінали, а нотаріально засвідчені копії.

Батьки-одинаки

Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право виїхати за кордон. Для цього їм теж потрібно зібрати та пред’явити низку документів:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

документ про визнання матері як зниклої безвісти або оголошення матері померлої.

Чоловіки з інвалідністю

Громадяни України, які мають підтверджену та задокументовану І–III групи інвалідності, можуть перетинати кордон за наявності таких документів:

довідка за формою №157-1/о;

посвідчення, яке підтверджує статус інваліда;

пенсійного посвідчення або документа, який підтверджує призначення соціальної допомоги.

Якщо ти отримав документ про інвалідність за кордоном, то виїзд буде неможливим.

Супровід

Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Однак перетнути кордон вони можуть лише у супроводі хворого або людини з інвалідністю. Інакше за кордон не випустять навіть за наявності документів, які підтверджують мету виїзду.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю І або II групи або дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями.

Звісно, можливим такий виїзд буде лише за наявності відповідного лікарського висновку або документа, затвердженого лікарсько-консультативною комісією.

А от чоловікам, які супроводжують особу з інвалідністю III групи, виїзд за кордон заборонений.

Наявність постійного місця проживання за кордоном

Виїхати за кордон можуть чоловіки, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті.

Військові

Військовослужбовці теж мають право перетинати кордон, та лише у кількох випадках:

Якщо військовий поранений і потребує лікування чи реабілітації за кордоном.

Для цього потрібне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає українця на лікування.

Якщо військовий їде на спеціалізоване навчання. Для тих, хто проходитиме військовий вишкіл за кордоном, є стандартний набір документів.

Водії та волонтери

Кордон можуть перетинати водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Працівники залізниці та моряки

Працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України.

Перетинати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, судах внутрішнього плавання або підготовку на судах. Щоб виїхати за кордон, цій категорії чоловіків потрібно показати такі документи:

трудовий договір;

лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та діячі культури

Дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо.

Діячі ж культури можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені.

Щоб отримати дозвіл на такий виїзд, артистам потрібно мати запит на виїзд та запрошення від організатора заходу. На підставі цих документів Міністерство культури видає дозвіл перетнути кордон.

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