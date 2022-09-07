Твоя безпека

Відтепер офіційно! Що вирішили з виїздом жінок за кордон з 1 жовтня і військовим обліком

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 07 Вересня 2022, 14:19
Військовий облік жінок

Більше новин
Коли закінчиться війна: Данилов про те, скільки триватиме війна в Україні
Це не будуть роки! Данілов про те, коли закінчиться війна та що буде з Росією
Електронний підпис
Європейські стандарти в Україні: що таке електронний підпис та як ним користуватись
Ремонт дитячої реанімації в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології
Українські лікарні стають не гіршими за передові європейські! Як осучаснюється наша медицина
Ракетний обстріл Харкова — 6 вересня 2022
Обстріли і вдень, і вночі — як харків’яни рятуються від “прильотів”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли закінчиться війна: Данилов про те, скільки триватиме війна в Україні
Це не будуть роки! Данілов про те, коли закінчиться війна та що буде з Росією
Електронний підпис
Європейські стандарти в Україні: що таке електронний підпис та як ним користуватись
Ремонт дитячої реанімації в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології
Українські лікарні стають не гіршими за передові європейські! Як осучаснюється наша медицина
Ракетний обстріл Харкова — 6 вересня 2022
Обстріли і вдень, і вночі — як харків’яни рятуються від “прильотів”

Відео
Коли закінчиться війна: Данилов про те, скільки триватиме війна в Україні

Це не будуть роки! Данілов про те, коли закінчиться війна та що буде з Росією
0:03:37
Ремонт дитячої реанімації в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології
Українські лікарні стають не гіршими за передові європейські! Як осучаснюється наша медицина
0:03:26
Ракетний обстріл Харкова — 6 вересня 2022
Обстріли і вдень, і вночі — як харків’яни рятуються від “прильотів”
0:04:33
Допомога маріупольцям
Посміхається і каже “Зі звільненням!” Маріупольці згадують, як зароджувалась їхня ненависть до росіян
0:04:39
Advantage Ukraine: інвестиційна кампанія України
Як допоможе українській економіці Нью-Йоркська фондова біржа? Розповідаємо про проект інвестицій Advantage Ukraine
0:00:00
Відтепер офіційно! Що вирішили з виїздом жінок за кордон з 1 жовтня і військовим обліком
Четвертого сезону Кріпосної не буде! Причини закриття української костюмованої драми
0:05:12
Ситуація в Одесі 07.09.2022 - як живе місто
Замість туристів переселенці, замість музики повітряні тривоги — як нині живе перлина біля моря Одеса
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 7 вересня
0:02:24
перехоплені розмови окупантів
Мріють хоча б вижити. Враження окупантів від наступу ЗСУ: перехоплені розмови
У Польщі перестають приймати українські гривні з кінця тижня
Польща припиняє обмін української гривні: що про це відомо
Більше відео
Як сказати дитині про смерть тварини
Читати далі
Як повідомити дитині про смерть домашнього улюбленця — поради психологині
Як обрати дитячу подушку
Читати далі
“Як обрати подушку для дитини?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь