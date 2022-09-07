Відтепер офіційно! Що вирішили з виїздом жінок за кордон з 1 жовтня і військовим обліком

Жодних заборон на виїзд жінок з України за кордон з 1 жовтня немає. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе на Facebook.

Маляр повідомила, що напередодні (6 вересня) міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування строків взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

Це означає, що жінки не матимуть перепон для виїзду за кордон після 1 жовтня цього року.

Тому ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує, — наголосила заступниця міністра оборони.

Натомість питання військового обліку жінок регулюється законом України, тому протягом року Верховна Рада має на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.

Міністерство оборони виступає саме за добровільний характер військової служби для жінок і внесення відповідних змін до закону Про військовий обов’язок і військову службу.

В Україні наразі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку, підкреслили в Міноборони.

Фото: Генштаб Міноборони/Facebook