“Через війну у мене з’явився РХП, не можу зібратись із силами. З чого почати?”

Стрес через війну кинув українців та українок в стан, коли можна зустріти депресивні настрої, розлади харчування чи інші проблеми, пов’язані з психоемоційною складовою людини.

Поширеною проблемою є розлад харчової поведінки — РХП. Як з ним боротися і допомогти собі?

— Як би важко не було, але треба знайти сили та ресурси для того, щоб покращувати свій фізичний та ментальний стан. Так, як ти знаходиш сили на те, щоб ранком прокинутися і піти на роботу, вмитися та почистити зуби.

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Потрібно знайти власну глибину, пробуджувати себе, заставляти, інколи — навіть посварити себе.

Так, тут дійсно може працювати правило “починати з маленького”. Потренуватися не 40 хвилин, а десять для початку. Зробити ранковий догляд, навіть мінімальний. Приготувати сніданок — з приємними для себе емоціями.

Краще в такі моменти оточувати себе приємними речами: цікавою аудіокнигою, медитацією, музикою. Можна зробити п’ятихвилинну зарядку зранку і вже мати нові відчуття, або навіть й приплив енергії.

Якщо ти не маєш ресурсів і сил, позаймавшись — ти їх набуваєш. У тебе знімається напруга, бо чим більше ти лежиш — тим більше тобі хочеться лежати ще.

Поступово, такі щоденні вправи стануть звичкою і вже будуть викликати позитивні емоції.

Заведи щоденник, де ти будеш позначати своє меню і контролювати кількість спожитої за день їжі.

А ще — спробуй на початку свого шляху додати до рутини обов’язкову прогулянку пішки.

Як не довести себе до РХП і яких “порад” зі схуднення краще уникати, ми розповідали раніше.

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