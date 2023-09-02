Поради

“Через війну у мене з’явився РХП, не можу зібратись із силами. З чого почати?”

Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Вересня 2023, 12:00
РХП
Фото: Pexels

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Поради

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Марина Боржемська
Марина Боржемська
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