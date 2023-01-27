Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів

Багато людей похилого віку не можуть впоратися з доглядом за собою через стан здоров’я. У таких випадках рідні або знайомі, які хочуть допомогти пенсіонеру(-ці), встановлюють над ним опіку або піклування. Варто зазначити, що ці терміни мають абсолютно різне значення.

Опікунство призначають тоді, коли людина повністю недієздатна. А піклування — коли дієздатність пенсіонера обмежена. Як оформити опікунство над матір’ю в Україні — читай в матеріалі.

Як оформити опікунство над матір’ю: покроковий план дій

Спершу тобі необхідно написати заяву про обмеження дієздатності матері. Її необхідно занести у найближчий суд. Якщо матір лікується у наркології або психіатрії — треба нести заяву в суд, який буде саме у тій місцевості. Юристи рекомендують до того, як писати заяву, піти із заявою та паспортом в органи опіки та піклування (саме вони братимуть активну участь у справі, виноситимуть висновок). Важливо, що заяву може подавати не тільки син або дочка, а й близькі родичі. Однак особа, яка буде опікуном, не повинна мати серйозних захворювань (наприклад, туберкульоз, інфекції), мати наркотичну або алкогольну залежність, судимість і т.д. У заяві слід прописати хвороби матері. Це може бути стійкий розлад психіки або ін. Також слід написати в заяві, щоб матері надали клопотання про призначення судово-медичної експертизи, вказати лікарню, де це має відбуватися. Важливо, що за суд платить держава (тобто, не потрібно платити будь-яких зборів). Якщо всі документи правильні, тоді суд призначає експертизу. Після того, як експертиза підтвердить діагноз, матері встановлять опікуна. Важливо, що така справа — нелегка, тому суд може тягнутися до двох років.

Після того, як суд винесе рішення про те, що матір — недієздатна, тобі потрібно звернутися в органи опіки з такими документами:

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відповідною заявою;

копією та оригіналом паспорта;

медичною довідкою;

автобіографією;

свідоцтвом про шлюб (якщо є);

довідкою про доходи;

довідкою про те, що в тебе немає судимості;

документами про наявність нерухомості;

згодою сім’ї на спільне проживання.

Важливо, що після цього органи опіки можуть прийти до тебе додому з перевіркою. Вони повинні переконатися у тому, що матері підходитимуть умови життя.

Після того, як тебе призначать опікуном, маєш виконати певні обов’язки. Окрім їжі та одягу, ти повинен(-на) розпоряджатися коштами матері й піклуватися про її емоційний стан.

Все це ти робитимеш безоплатно, однак можеш подати документи на те, аби вам виділили пільги.

Як отримати матеріальну допомогу за опікунство матері

Спершу ти повинен(-на) подати заяву в районну державну адміністрацію і додати до неї такі документи:

паспорт матері;

копія документа про реєстрацію в ДРФО;

довідку до акту огляду медичної експертної комісії (якщо є інвалідність);

копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності;

копію рішення суду про призначення опікуна;

копію твого паспорта.

Опікунство над матір’ю та мобілізація 2023

За законом, згідно зі статтею 23 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову не підлягають військовозобов’язані, які мають не тільки дружину (або чоловіка) з інвалідністю, а й матір.

Однак згідно зі статтею 23, матір повинна бути особою з інвалідністю першої або другої групи (третя не підходить).

Для того, аби довести факт наявності у матері інвалідності й твоє звільнення від призову, треба подати у військкомат такі документи:

свідоцтво про народження (в ньому вказано, що саме ця жінка є твоєю матір’ю);

паспорти (твій та мамин);

картку платника податків;

довідку з МСЕК;

посвідчення про інвалідність матері.

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