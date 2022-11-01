Перелік розширено: хто і як може отримати статус учасника бойових дій

Українські військові захищають державу і громадян він навали російських окупантів. За бойові заслуги можна отримати статус учасника бойових дій — дивись у нашому матеріалі, кому надається такий статус і як його отримати покроково.
Якщо ти виконав(-ла) бойове завдання і можеш це підтвердити, тобі нададуть статус учасника бойових дій. Підтвердженням можуть бути витяг або копія таких документів на вибір:
Відповідно до змін до Постанови КМУ № 413, вимоги щодо кількості днів перебування у районах проведення бойових дій не встановлюються.
Звернутися за статусом можна:
До звернення необхідно додати витяг або копію документу, який підтверджує виконане бойове завдання і довідку про участь у заходах із забезпечення оборони.
Умовою для надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання особисто або у складі військової частини бойових завдань.
Відповідно до змін, відтепер отримати статус учасника бойових дій можуть резервісти, військовозобов’язані, добровольці (зокрема і ТрО):
Раніше ми розповідали про Армію відновлення України — кого братимуть?
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!