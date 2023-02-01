Як отримати відстрочку від мобілізації 2023 і за яких умов її можуть надати

В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ поповнює свої лави новими військовослужбовцями по всій країні.

Однак є випадки, коли людина не може нести службу через хворобу або догляд за рідними. Як отримати відстрочку від мобілізації 2023 — читай у матеріалі.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

За словами юриста Віктора Мазура, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов’язаних:

Зараз також дивляться

які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час органами державної влади або іншими державними органами;

які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи;

військовозобов’язані, які займаються постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком;

студенти коледжів та вишів (які навчаються на денній формі навчання);

наукові працівники вишів, вчителі;

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Як отримати відстрочку від мобілізації у 2023 році

За словами юриста, право на звільнення від призову реалізується шляхом подання заяви на відстрочку від призову разом із документами, які підтверджують відповідні заяви. Тому потрібно зібрати список всіх важливих паперів та подати їх до відповідних органів.

Список документів і план дій:

Заяву про звільнення необхідно подати до ТЦК та СП за місцем військового обліку або призову:

при отриманні повістки;

за необхідності — отримання відмітки ТЦК та СП у військово-облікових документах при виїзді за кордон чи довідки.

Процедура отримання відстрочки:

у заяві потрібно надати паспортні дані заявника;

прохання надати відстрочку відповідно до ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

дата, підпис;

до заяви додати усі необхідні документи;

після цього заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП;

комісія ТЦК та СП ухвалює рішення щодо надання відстрочки;

особі надають виписку з книги протоколів із зазначенням ПІБ, дати народження, підстави відстрочки, номера і дати протоколу відстрочення, ПІБ і підписами членів комісії.

У результаті, на руки видають довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні про надання відстрочки.

Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військкомат.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!