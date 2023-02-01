Як отримати відстрочку від мобілізації 2023 і за яких умов її можуть надати

В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ поповнює свої лави новими військовослужбовцями по всій країні.
Однак є випадки, коли людина не може нести службу через хворобу або догляд за рідними. Як отримати відстрочку від мобілізації 2023 — читай у матеріалі.
За словами юриста Віктора Мазура, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов’язаних:
За словами юриста, право на звільнення від призову реалізується шляхом подання заяви на відстрочку від призову разом із документами, які підтверджують відповідні заяви. Тому потрібно зібрати список всіх важливих паперів та подати їх до відповідних органів.
Заяву про звільнення необхідно подати до ТЦК та СП за місцем військового обліку або призову:
Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військкомат.
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