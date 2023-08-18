Психологія

Війна забрала дім. Як пережити втрату та полегшити цей процес — поради психотерапевтки

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Серпня 2023, 11:01
Як пережити втрату дому
Фото: Pexels

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