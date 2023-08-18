Війна забрала дім. Як пережити втрату та полегшити цей процес — поради психотерапевтки

Повномасштабне вторгнення змінило життя всіх українців. Мільйони наших людей покинули домівку, щоб перечекати небезпеку за кордоном або у безпечнішому регіоні України.
На жаль, багатьом сьогодні немає куди повертатися, адже росіяни стирають з лиця землі цілі міста, перетворюючи їх на привидів.
Залежно від індивідуальних особливостей, у відповідь на втрату домівки людина може переживати гостру реакцію — сильні емоційні стани: тривогу, смуток, злість, безнадію. А також негостру реакцію — емоції та почуття, з якими людина може впоратися самостійно.
Психотерапевтка Світлана Ровнова розповіла українському науково-популярному медіа Куншт, як пережити втрату домівки та полегшити собі цей процес.
Психотерапевтка стверджує, що переживання втрати — не пасивний процес. І дорога переживання долається легко, лише якщо на ній немає таких перешкод.
Це дає фальшиву надію, що спричиняє “завмирання”, коли людина сидить, нічого не робить і чекає на кінець, сподіваючись, що все буде як раніше.
Втрати — ніби-то незмінна частина життя. Та втрата домівки — не лише збиток нерухомості. Це втрата всього, що люди наживали роками, спогадів та майбутніх моментів.
Дім завжди лишається частинкою нас, тому відчувати біль та сум — нормально. Важливо дозволити собі відчувати все й повільно знайти та облаштувати нове місце проживання так, щоб було комфортно, наскільки це можливо.
Алгоритм від психотерапевтки допоможе прийняти та простіше пережити втрату:
Виділи певний час та місце на переживання емоцій. Можна плакати в безпечному місці стільки часу, скільки ти собі викремив(-ла).
Виділи певний час та місце на переживання емоцій. Можна плакати в безпечному місці стільки часу, скільки ти собі викремив(-ла).
Звісно, якщо ти бачиш, що без допомоги не обійтися, звернися до психолога або психотерапевта, і не бійся просити підтримки у друзів та рідних.
Звісно втрата житла та звичного плину життя — неоціненна. Проте держава готова відшкодувати втрату майна. У матеріалі ми підготували відеоінструкцію, яка допоможе подати заяву на відшкодування майна через Дію.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.