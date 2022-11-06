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Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Листопада 2022, 08:00
Як прийняти свою нову зовнішність після травми
Фото: Unsplash, Pexels

Ексклюзиви
Я і (не) моє обличчя: як прийняти свою нову зовнішність після травми — поради психологині
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