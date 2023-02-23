Психологія

Запам’ятати та користуватися все життя: правила етики спілкування з тими, хто постраждав від війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Лютого 2023, 08:00
Як спілкуватися з людиною яка пережила бойові дії
Фото: Pexels

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