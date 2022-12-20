Щоб свято вдалося: як перевірити червону ікру на справжність

Святкові столи важко уявити без ікри на хлібцях чи в тарталетках. Справжня лососева ікра не лише смачна, а й корисна: залежно від виду риби, ікра містить жири, вуглеводи, амінокислоти, вітаміни. Але як відрізнити якісну червону ікру від підробки та перевірити її на справжність — розповідаємо у матеріалі.

Як виглядає справжня червона ікра

Варто уважно читати інформацію на упакуванні: склад, дати виготовлення та місце виробництва. Виробники можуть продавати дешевший продукт, змішуючи якісну ікру зі штучною, але це завжди вказується на пакуванні. Ікру добувають, як правило, з липня по вересень. Якщо на упакуванні вказаний інший місяць — це може бути штучний продукт. В ідеалі ікра перероблюється лише з допомогою солі та заморожується шоковим методом. Справжня ікра може зберігатися до двох років при температурі не вище 18°C. Кришка банки ікри не повинна проминатися всередину чи бути видутою. Такий продукт краще не купувати.

До речі, ікру краще купувати ту, яка продається у скляній тарі, а не бляшанці. По-перше, так ти можеш побачити, як виглядає справжня ікра. По-друге, у бляшанках відбувається окиснення металів.

І пам’ятай про маркування: воно завжди вибите на кришці зсередини. Якщо ж навпаки — дату витиснули ззовні кришки, то перед тобою може бути підробка.

Як відрізнити справню червону ікру від підробки

Спершу, зверни увагу на зовнішній вигляд ікри у банці. Ікринки не повинні мати кілька відтінків від рожевого до білого — вся ікра має бути однорідного кольору. Якісна червона ікра — розсипчаста, правильної круглої форми та й майже однакового розміру.

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До речі, про розмір: не купуй ікру, розміри якої, як риб’яче око. Справжня червона ікра — невеликого розміру.

Якісна ікра щільно заповнює всю місткість, не виділяє зайвої води чи будь-якої іншої рідини.

Як перевірити червону ікру на справжність: методи перевірки

Якщо ззовні ікра цілком схожа на справжню і ти її уже придбав/-ла, то впевнитися у її якості можна вдома кількома способами. Ось як ти можеш відрізнити якісну ікру від підробки:

Придивися до кількох окремих ікринок. Якщо червона ікра справжня, то всередині кожної ти зможеш побачити маленьку жирову цятку темнішого кольору. Це — зародок риби, і підробити таке — неможливо!

Залий кілька ікринок кип’ятком. Підробка просто розчиниться у воді, зафарбує її рожевим кольором або й узагалі не зміниться.

Справжня червона ікра побіліє, зморщиться та зафарбує трохи води навколо себе білим кольором. Так білок реагує на гарячу воду.

Шахраї ж вигадують різні гачки та обмани, аби заловити покупців та продати дешевий та неякісний продукт. Раніше ми розповідали тобі, як не потрапити на гачок недобросовісних продавців та не купити підроблену ікру.

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