Як зміняться робочі будні та зарплати — закон про нові умови праці під час війни

Верховна Рада України продовжила термін воєнного стану ще на 30 днів. Відповідно, кожен українець повинен пристосуватися до нової реальності.
24 лютого ухвалили закон про працю, який визначає нові правила роботи. Юристка Ірина Власюк розповіла, як зміниться трудове життя українців, скільки доведеться працювати та як зміняться зарплати.
Після відновлення роботи роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику нараховані кошти, якщо це не вдалося зробити раніше.
Якщо продовжувати роботу не може ні підприємство, ні працівник, то гарантійні виплати та відшкодування заробітної плати буде здійснено коштом репарацій від РФ.
Коли причини, які заважали виконувати роботу, усунено та є змога продовжити роботу, роботодавець зобов’язаний забезпечити нею працівника й виплачувати зарплатню згідно з трудовим договором.
З тими працівниками, які прийшли на заміну, керівництво в праві укладати нові строкові трудові договори. Тобто повноцінно замінити відсутнього співробітника.
Працівники можуть бути залучені до попередження або ліквідації наслідків бойових дій.
Працівники можуть бути залучені до попередження або ліквідації наслідків бойових дій.
Навіть, якщо робота проходить в епіцентрі бойових дій.
Проте, якщо твоя робота з цим не пов’язана, то ти можеш розірвати договір без двотижневого строку попередження. Відпрацьовувати 2 тижні не доведеться.
Виняток: декретна відпустка, пологи, вагітність.
Відтепер жінок дозволено залучати до:
Робітники з дітьми можуть працювати понаднормово, вночі, у вихідні та відправлятися у відрядження. Проте необхідна їхня згода.
Якщо ви втратили роботу, то держава може допомогти. Ми детально пояснили що треба, аби отримати фінансову допомогу в умовах війни.