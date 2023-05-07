Мрієш рятувати душевний спокій? Які предмети треба скласти, щоб вступити на психологію 2023

Війна принесла українцям чимало горя та душевних травм, тож в недалекому майбутньому психологи будуть надзвичайно потрібні для відновлення душевного спокою населення та військових.

Якщо ти стоїш тільки на порозі дорослого життя, але вже мрієш займатися важливою роботою та допомагати людям жити краще — бути психологом, то читай, які предмети тобі треба скласти для вступу 2023.

Що треба скласти на психолога у 2023: загальний перелік предметів НМТ

Перелік обов’язкових предметів для НМТ у 2023 році вже визначено: українська мова та математика. Тож до них слід готуватися обов’язково.

Тепер слід обрати лише предмет на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, хімія, фізика.

Для вступу на спеціальність 053 Психологія крім обов’язкових предметів найкраще скласти іспит з історії України, іноземної мови або біології на вибір.

Вибір одного предмета з трьох залежить від університету, в який ти хочеш вступити. Кожен виставляє свій перелік обов’язкових предметів та коефіцієнт.

Які предмети треба здавати на психологію: перелік університетів

Кожен університет виставляє свої вимоги. Так, в одному закладі освіти для вступу на психологію може знадобитися історія України, а в іншому — біологія. Тож спершу слід визначити з бажаним містом та закладом майбутньої освіти.

Наприклад, для вступу в Київські університети: КНУ чи КНУБА можеш обрати будь-який з додаткових предметів. Так, за історію та іноземну мову ти отримаєш коефіцієнт 0,25, а за біологію — 0, 40.

Тут приймають навіть тих, хто як додатковий предмет обрав хімію чи фізику. Однак коефіцієнт за ці предмети при вступі буде меншим — 0,20.

А от для вступу у Львівський Національний Університет ім. Івана Франка з-поміж додаткових предметів треба обрати історію України.

Тож обирай свій омріяний університет та переглядай, які предмети треба скласти, щоб пройти туди на спеціальність 053 Психологія.

Для випускників закінчення школи — момент стресу та переживань. Однак усі вони можуть відірвати від найголовнішого — підготовки до НМТ. Читай, як правильно готуватися до складання НМТ.

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