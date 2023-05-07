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Мрієш рятувати душевний спокій? Які предмети треба скласти, щоб вступити на психологію 2023

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Травня 2023, 12:00
які іспити потрібно складати на психолога
Фото: Pexels

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Мрієш рятувати душевний спокій? Які предмети треба скласти, щоб вступити на психологію 2023
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