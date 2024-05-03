Єдині новини: розвиваємо мовлення в умовах війни

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, провідні українські комерційні телеканали, парламентський телеканал Рада та Суспільне Мовлення об’єднали свої зусилля, щоб створити цілодобовий інформаційний марафон Єдині новини.

Метою цього проекту стало забезпечення українського суспільства найактуальнішою та найдостовірнішою інформацією відповідно до найвищих журналістських стандартів. Це стало відповіддю на безпрецедентні воєнні та інформаційні виклики, з якими зіткнулася Україна.

В ефірі Єдиних новин транслюються програми Суспільного Мовлення, ДП Парламентський телеканал Рада, ТОВ СЛМ НОВИНИ, ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1, ПрАТ Телеканал ІНТЕР та ТОВ Ми — Україна.

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Телеканали відкрили доступ до своїх сигналів на супутнику, стали доступними у безкоштовних пакетах ОТТ-сервісів, на YouTube та в додатку «Дія». Ця ініціатива є одним із найкращих та найунікальніших прикладів саморегулювання у медіа-сфері, а також ефективною практикою партнерства між державою та приватними ініціативами.

Телемарафон Єдині новини — це динамічна структура, яка саморегулюється та швидко адаптується до викликів часу. Графік марафону неодноразово зазнавав змін з метою його оптимізації.

Незмінною залишається місія марафону — цілодобово надавати населенню перевірену інформацію, як це було з першого дня війни.

Наразі телемарафон продовжує працювати за узгодженим графіком та з інформаційними продуктами, затвердженими всіма учасниками проекту.

Марафон постійно розвивається, щоб відповідати потребам і вподобанням глядачів та реагувати на виклики, спричинені війною. Команда телемарафону працює над розширенням мовлення у воєнний час, збагаченням продуктового та регіонального контенту, формуванням додаткових сіток мовлення та іншими змінами.

Зокрема, телемарафон розглядає можливість розширення виробництва контенту командою Суспільного Мовлення в рамках марафону для Першого Каналу Суспільного Мовлення, як невіддільної частини суспільно важливого, головного інформаційного об’єднання воєнного часу Єдині новини.

Це відбуватиметься за умови погодження такої можливості відповідними державними органами, з урахуванням усіх стандартів редакційної політики Суспільного та залученням найбільшої в країні мережі кореспондентів.

Після отримання результатів відповідних звернень, телемарафон Єдині новини сподівається покращити взаємодію з аудиторією та віднайти нові шляхи ефективної співпраці.

Споживання медіа

За даними опитування USAID-Internews щодо споживання медіа — Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році:

80% респондентів обізнані про телемарафон Єдині новини;

45% з них є щотижневими глядачами;

10% переглядають його кілька разів на місяць;

65% глядачів телемарафону вважають за необхідне продовжувати його трансляцію.

Глядачі телемарафону відзначають високий рівень довіри до новин, що в ньому надаються, а також схвально відгукуються про оперативність, достовірність інформації та рівень аналізу подій.

Дослідження було проведено компанією InMind на замовлення міжнародної організації Internews у рамках проєкту Медійна програма в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Але Єдині — це не лише про новини. З початку року національний телемарафон реалізував 12 соціальних проектів.

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