Захистити українське небо: які системи протиповітряної оборони незабаром з’являться в Україні

Російські окупанти не припиняють свій ракетний терор. Обстріли зранку вже стають традиційним замінником каві. Тому українська влада активно працює над тим, щоб якомога швидше отримати системи ППО від західних партнерів.

Лише минулого тижня, після масованого обстрілу українських міст 10 жовтня, кілька західних високопосадовців заявляли, що допоможуть українцям захистити небо найближчим часом. Які саме, детально розповіло видання РБК.

Зокрема, один з найбільших стратегічних партнерів України — США — може надати передові системи ППО. Про це заявив американський президент Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським.

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Комплекси NASAMS

Тож перші у нашому списку це саме передові системи ППО NASAMS, які пообіцяв Україні Джо Байден. Ці слова підтвердив також глава Пентагону Ллойд Остін, заявивши, що США зробить це якомога швидше.

Спочатку в Україну поставлять дві батареї комплексу, у кожній з яких буде близько восьми установок з командним пунктом і радаром для відстеження ворожих ракет.

NASAMS є мобільним зенітно-ракетним комплексом, який розробили американці спільно з норвежцями. Їх уже встигли опанувати українські військові, тому найближчим часом саме цей вид ППО захищатиме наше мирне небо.

Зенітно-ракетний комплекс призначений для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на різних висотах. Також важливо зазначити, що робити це NASAMS може за будь-яких погодних умов.

Також комплекс може відстежувати одночасно близько 60 цілей. Крім того, ракети для NASAMS демонструють високу маневреність, що допоможе українським військовим підвищити ефективність та знизити шанси ворога на успіх.

Ракети AMRAAM

Також чимало в обороні Україні допомагає Велика Британія, яка після Рамштайну-6 пообіцяла передати нам ракети AMRAAM, які можна використовувати для NASAMS. Проте її також можуть використовувати й літаки-винищувачі.

AMRAAM — це ракета, якою можна керувати за будь-яких погодних умов. Цей вид ефективний у боротьбі з крилатими ракетами, дронами-камікадзе та іншими повітряними цілями.

Система IRIS-T

Якщо раніше Німеччина довго розумувала, чи надавати озброєння Україні, то тепер перша система ППО IRIS-T вже стала до оборони нашого неба. Також найближчим часом їй на підкріплення прибуде ще три таких комплекси.

Насправді IRIS-T є найсучаснішою системою ППО, оскільки її завершили розробляти лише у 2014 році. І саме в Україні вона вперше розпочне свою роботу.

До її особливостей можна також зарахувати те, що інфрачервона голівка ракети IRIS-T може наводити її на ціль, але при цьому не видати себе противнику. А ось радар системи може відстежити близько півтори тисячі цілей у режимі реального часу.

Використовувати IRIS-T ефективніше для знищення літаків, вертольотів, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотних літальних апаратів.

Комплекс Crotale

Франція теж передасть Україні свої зенітно-ракетні комплекси Crotale, що можуть працювати за будь-яких погодних умов. Це важливо, оскільки найближчим часом нас чекають дощі, хмарність та інші осінні несподіванки.

Crotale особливо ефективний у боротьбі з БПЛА противника, оскільки зможе нищити їх на малих та гранично малих висотах.

Комплекс Hawk

Також на оборону українського неба скоро стануть іспанські зенітно-ракетні комплекси Hawk. Саме їх активно використовували за часів Холодної війни.

Проте після глобальних модернізацій система була цифровізована. Відповідно, наші захисники зможуть керувати ракетою, що випускає комплекс, та ефективно знищувати тактичні балістичні ракети.

Комплекс SAMP-T

Наразі під питанням, чи отримає Україна зенітно-ракетний комплекс, що є на озброєнні Франції та Італії. Проте президент України закликав наших партнерів зробити це найближчим часом.

Саме ці комплекси здатні прикрити важливі об’єкти, як, наприклад, енергетичні, оскільки наш ворог здебільшого знає свою мету та прицільно нищить усе заради неї.

Також ми маємо цікаві та багатонадійні новини, про які повідомив український фонд допомоги армії Повернись живим. Фонд спільно із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запустив новий проект із красномовною назвою Бавовна у Москві.

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