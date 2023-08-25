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Радіаційна безпека за європейськими стандартами: що передбачає законопроект, який ухвалила ВРУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 17:00
Законопроект №8223 про радіаційну безпеку: що це таке
Фото: Pixabay

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