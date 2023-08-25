Радіаційна безпека за європейськими стандартами: що передбачає законопроект, який ухвалила ВРУ

Україна продовжує процес з євроінтеграції у різних сферах життя. 23 серпня 2023 Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 8223, який впроваджує нові стандарти захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відповідно до права Європейського Союзу.

Законопроект №8223: що передбачає

Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев пояснює, що згідно з Угодою про асоціацію, Україна співпрацює з Європейським Союзом у сфері ядерної безпеки.

Ухвалений Верховною Радою закон є євроінтеграційним. Він стане ще одним кроком до приведення українського законодавства до європейського.

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Законопроект №8223 запроваджує європейські стандарти захисту людей від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до міжнародних норм безпеки.

Так, нова система підвищить рівень радіаційного захисту персоналу та населення у всіх ситуаціях, — зазначив Соболев.

Які зміни внесли до закону України Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання:

уточнення та конкретизації повноважень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, Національної комісії з радіаційного захисту населення України;

запровадження трьох ситуацій опромінення (планової, наявної та аварійної);

встановлення основних дозових лімітів ефективної та еквівалентної дози для персоналу та населення;

запровадження граничних доз в ситуації планового опромінення для персоналу та населення, референтних рівнів для ситуацій наявного та аварійного опромінення;

запровадження референтних рівнів середньої річної концентрації активності радону в повітрі приміщень для постійного перебування людей, на робочих місцях;

визначення основних заходів щодо обґрунтування та оптимізації заходів захисту та безпеки при медичному опроміненні тощо.

Ухвалення закону дозволить втілити рекомендації Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції щодо скасування регуляторних інструментів, які стосуються використання радіонуклідних джерел та джерел іонізуючого випромінювання, якими опікується Міністерство охорони здоров’я.

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