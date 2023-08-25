Радіаційна безпека за європейськими стандартами: що передбачає законопроект, який ухвалила ВРУ

Україна продовжує процес з євроінтеграції у різних сферах життя. 23 серпня 2023 Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 8223, який впроваджує нові стандарти захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відповідно до права Європейського Союзу.
Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев пояснює, що згідно з Угодою про асоціацію, Україна співпрацює з Європейським Союзом у сфері ядерної безпеки.
Ухвалений Верховною Радою закон є євроінтеграційним. Він стане ще одним кроком до приведення українського законодавства до європейського.
Законопроект №8223 запроваджує європейські стандарти захисту людей від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до міжнародних норм безпеки.
Так, нова система підвищить рівень радіаційного захисту персоналу та населення у всіх ситуаціях, — зазначив Соболев.
Так, нова система підвищить рівень радіаційного захисту персоналу та населення у всіх ситуаціях, — зазначив Соболев.
Які зміни внесли до закону України Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання:
Ухвалення закону дозволить втілити рекомендації Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції щодо скасування регуляторних інструментів, які стосуються використання радіонуклідних джерел та джерел іонізуючого випромінювання, якими опікується Міністерство охорони здоров’я.
Атомні електростанції виробляють енергію, але у разі аварії можуть спричинити ядерну небезпеку. Раніше ми розповідали про найпоширеніші міфи про атомну енергетику та що треба знати про радіацію.
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