Законопроект №9342: коли набуде чинності та що передбачає: відповідає адвокат

Верховна Рада 28 червня ухвалила законопроект №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення виплат у сумі 30 000 грн. За нього проголосували 311 депутатів. Що відомо про законопроект №9342, і коли він набуде чинності — читай в матеріалі.

Закон №9342: Верховна Рада ухвалила зміни щодо доплат та відпусток військовим

Адвокат Олександр Жовтан стверджує, що насамперед цей законопроект стосується змін щодо виплат:

від 30 до 100 тисяч гривень для військовослужбовців, які виконують бойові завдання;

20 100 гривень — для військовослужбовців, які отримали поранення, визнані обмежено придатними та виведені у розпорядження командира.

Тому цим законом дані категорії військовослужбовців покращать становище. Також передбачається збільшення виплат для строковиків — 6 тисяч гривень.

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За словами експерта, цим законом передбачаються збільшення відпусток для строковиків до 30 днів. Поки потрібно очікувати прийняття та реалізацію даного законопроекту, оскільки він є дуже важливим сьогодні.

Законопроєкт №9342 коли набуде чинності

Поки що цей законопроект перенаправлено на підпис Президенту України. У разі, якщо Володимир Зеленський підпише його, його невідкладно офіційно оприлюднить Голова Верховної Ради України й опублікують за його підписом.

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Це передбачається ст. 94 Конституції України. Тобто закон набирає чинності після 10 днів з дня його оприлюднення, публікація законів та інших актів ВРУ в газеті Голос України, Урядовий кур’єр і Відомостях Верховної Ради й надалі вважатиметься їх офіційним оприлюдненням.

Зараз наше життя сильно змінилося. За свої кошти хвилюються також літні люди. Раніше ми розповідали про виплату пенсій у воєнний час.

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