Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Що це означає

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
Загальна мобілізація – це такий оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України та інших військових формувань, який проводиться одночасно на всій території країни.
Загальна мобілізація не означає, що до армії призвуть усіх без винятку.
Протягом 90 днів з дня набрання чинності указом, тобто від 24 лютого.
Наразі точна кількість мобілізованих невідома. Генштабу ЗСУ доручили визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів. Спиратися Генштаб має на мобілізаційні плани.
Загальну мобілізацію проводять одночасно на всій території України та стосується вона національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій тощо.
Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.
Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.