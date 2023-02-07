Що спричиняє землетруси та як від них врятуватися — покрокова інструкція

Вчора, 6 лютого, сталася серія потужних землетрусів на території Туреччини, Сирії та інших країн. Вони забрали тисячі життів та завдали шкоди десяткам тисяч людей, містам та інфраструктурі.

Що робити під час землетрусу та чи можливий землетрус в Україні — читай детально в нашому матеріалі.

Що таке землетрус та які вони бувають

Землетрус — природне явище, яке виникає внаслідок переміщення мас гірських порід у надрах Землі. Землетрус супроводжується коливанням земної поверхні через короткотривалі чи довготривалі струси земної кори.

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Внутрішні сили Землі рухають літосферні плити та часто спричиняють розриви кори Землі. Під час землетрусу рухаються товщі гірських порід, що спричиняє підземні поштовхи.

На зовнішній поверхні планети після землетрусу часто залишаються зсуви, щілини, розриви Землі, масштабні руйнування та цунамі. Точка над гіпоцентром називається епіцентром землетрусу, а площа пошкоджень — його осередком.

З віддаленням від епіцентру землетрусу зменшується інтенсивність поштовхів та коливань. Якщо ж епіцентр розташований на дні моря, виникають потужні цунамі.

Для вимірювання сили землетрусу використовують шкали Ріхтера (від 1 до 10 балів) та Меркаллі (від 1 до 12). Землетруси від шести балів вважаються сильними, а 11–12 — катастрофічними.

Що робити під час землетрусу

Підготуватися до землетрусу неможливо. Вони виникають раптово, відбуваються швидко і нищать усе, що в епіцентрі та зоні доступу сейсмічних хвиль.

Якщо ти не знаєш, що робити під час землетрусу, тримай покрокову інструкцію:

Якщо ти живеш у панельному будинку, варто тікати в безпечне місце, щойно відчуєш поштовхи Землі. Вимкни газ, усі прилади з мережі, перекрий воду. Візьми з собою документи та необхідні речі. Якщо ти живеш у сучасному будинку, який є сейсмостійким, перебувай під час землетрусу під несучими стінами. Якщо ти перебуваєш на вулиці під час землетрусу, знайди сховок біля несучих стін та стовпів будівель, але далі від вікон, щоб не травмуватися склом.

Заховатися від землетрусу можна на відкритій місцевості, спортивних майданчиках чи площах. Під час землетрусу можна ховатись у дверних отворах, під столом або в кутках несучих стін.

Якщо землетрус застав тебе в машині, від’їдь якомога далі від будівель та зупини машину. Перечекай землетрус в авто.

Переконайся, що поруч із тобою немає постраждалих. Якщо ж вони є, виклич ДСНС та швидку допомогу.

Чи можливий землетрус в Україні

Сейсмолог Олександр Кендзера розповів Фактам ICTV, що в Україні також можуть відбутись сильні землетруси. Це пов’язано з тим, що Україна належить до того ж сейсмічного поясу, що й Туреччина. Землетруси можуть відбутися в Києві та на Кримському півострові.

Зокрема, ці землетруси з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від них сейсмічні хвилі підходять і викликають коливання й у Києві, — розповів сейсмолог.

В Україні землетруси відбуваються дуже рідко, проте вони можливі. Очікувати землетрусу масштабу Туреччини не слід, адже на території України немає аж таких активних епіцентрів.

Найближча сейсмоактивна зона є в Румунії, тому мешканцям заходу та півдня України, а також кримчанам слід знати правила безпеки.

Раніше ми розповідали про масштабний землетрус у Туреччині — наслідки та жертви.

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