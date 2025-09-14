Чому під час війни люди шукають відповіді в астрологів

Багато хто з нас звик сприймати астрологію як невинну розвагу — забавку для перевірки сумісності з партнером чи щоденного гороскопа. Однак останнім часом інтерес до астрології як до інструмента для аналізу та прогнозування світових подій зростає.

Попри відсутність наукових доказів її ефективності, у часи невизначеності та криз все більше людей звертаються до зірок, щоб знайти відповіді на складні геополітичні питання.

Астрологія та політика: від давнини до TikTok

Астрологія має давнє коріння в багатьох культурах, зокрема в Китаї та Індії, де її досі широко застосовують. В Індії, наприклад, деякі політики консультуються з астрологами щодо своїх шансів на виборах.

Ця практика, що довго вважалася на Заході нішевою, зараз набуває все більшої популярності, особливо в Північній Америці.

Завдяки соцмережам, таким як TikTok, астрологічні прогнози щодо геополітики стали доступними для широкої аудиторії.

Відео, де астрологи аналізують положення планет у момент заснування країн, щоб пояснити конфлікти чи передбачити майбутні події, збирають мільйони переглядів.

Наприклад, після ударів США по Ірану, астрологи в соцмережах обговорювали розташування Урана у гороскопі Дональда Трампа, а також передбачали реакцію Тегерана.

Ці прогнози часто виявляються хибними, але це не зменшує їхньої популярності. За даними Google Trends, пошукові запити на кшталт астрологія та війна різко зростали під час ключових світових подій:

початку пандемії COVID-19 у лютому 2020 року;

повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року;

конфлікту між Індією та Пакистаном за Кашмір;

ударів США по Ірану в червні цього року.

Найбільший інтерес до цієї теми виявляють Індія та Північна Америка, що свідчить про глобальний, хоча й сфокусований, характер цього явища.

Чому люди шукають відповіді в зірках

Соціологи та астрологи по-різному пояснюють цей сплеск інтересу.

Доктор Гейлен Воттс, доцент університету Ватерлоо, називає використання астрології для осмислення великих геополітичних дилем поганою ідеєю, оскільки вона не має наукового підґрунтя.

Проте він визнає, що астрологія може бути свого роду духовною практикою. Звернення до гороскопа передбачає віру в існування певного космічного порядку, який впливає на наше життя.

З цим погоджується й нью-йоркська астрологиня Аліза Келлі.

Вона помітила, що люди почали використовувати астрологію для осмислення політики ще під час президентських виборів у США 2016 року.

Тоді, коли результати були несподіваними, люди зверталися до неї, щоб зрозуміти, що відбувається та чого чекати від гороскопів Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

Для них астрологія стала альтернативною призмою для пояснення подій, які здавалися незбагненними.

Пандемія COVID-19 стала ще одним переломним моментом. У безпрецедентно невизначений час люди шукали будь-які орієнтири.

Кессі Левенталь, наприклад, використовувала положення планет як орієнтир, щоб зрозуміти, коли їй слід попереджати своїх батьків, хворих на рак, про підвищену небезпеку.

Для неї астрологія — це інструмент в наборі, що допомагає глибше зрозуміти ситуацію, коли інші засоби не дають повної картини.

Розвага чи небезпечна гра

Хоча інтерес до астрології зростає, її сприйняття на Заході залишається гнучким і не догматичним. Доктор Воттс зазначає, що люди можуть читати гороскопи й самі вирішувати, наскільки серйозно їх сприймати.

Це створює певні орієнтири, але не зобов’язує.

Проте Аліза Келлі застерігає від небезпечних тенденцій у соцмережах. Вона занепокоєна тим, що короткі, сенсаційні відео, які пророкують ядерні атаки чи Третю світову війну, є неетичними та вводять в оману.

— Це небезпечна гра, коли твоя репутація тримається на надто зухвалих прогнозах, — каже вона.

Такі прогнози, що часто виявляються хибними, можуть ще більше посилити суспільну поляризацію.

Попри враження, що віра в астрологію зростає, дані Pew Center показують, що кількість американців, які їй вірять, залишається стабільною — близько 27% у 2017 та 2024 роках.

Доктор Воттс вважає, що люди просто стали більш відкритими до обговорення таких тем як релігія та духовність після радикальних змін у геополітичному ландшафті, що принесли обрання Трампа у 2016 році.

Зрештою, в часи, коли світові події настільки складні, що навіть експерти не можуть їх пояснити, астрологія може бути джерелом розради, орієнтиром або навіть просто розвагою.

