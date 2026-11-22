Цей тиждень буде контрастним: повня в Близнюках принесе важливі новини, хоча вплив Нептуна може заплутати в розмовах. Гармонія Сонця з Сатурном і Юпітером підтримає сміливі робочі проєкти. Наприкінці тижня напруга між Венерою та Марсом додасть пристрасті у стосунки й підштовхне до імпульсивних витрат, тож зберігай холодний розум.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Овен (21 березня – 19 квітня)
Потік новин та повідомлень змусить тебе реагувати блискавично, але не поспішай з висновками — частина інформації виявиться неточною. У роботі вдасться закрити старе питання, якщо не сперечатимешся з керівництвом. Гроші люблять тишу, тож утримайся від спонтанних покупок. У стосунках гарячі суперечки швидко згаснуть, якщо ти першим підеш на компроміс.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Телець (20 квітня – 20 травня)
На перший план вийдуть фінансові справи та оцінка власних ресурсів. Тиждень сприятливий для планування бюджету й надійних робочих домовленостей, які принесуть стабільний дохід. Емоційний фон спокійний, хоча ближче до вихідних можливі ревнощі чи претензії з боку коханої людини. Говори прямо про свої бажання, а не чекай, що партнер сам про все здогадається.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Близнюки (21 травня – 20 червня)
Повня у твоєму знаку зробить тебе центром уваги та підштовхне до важливих особистих рішень. Емоції можуть зашкалювати, а через туманні обіцянки колег легко заплутатися в робочих пріоритетах. Фінансова ситуація стабільна, якщо не позичатимеш гроші сумнівним знайомим. У коханні час розставити всі крапки над «і» та обрати власний комфорт.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Рак (21 червня – 22 липня)
Тобі захочеться трохи пригальмувати й побути наодинці зі своїми думками — не відмовляй собі в цьому, аби не вигоріти. На роботі краще займатися рутинними справами та не втягуватися в офісні інтриги. Гроші прийдуть із перевірених джерел, але великі витрати краще відкласти. У стосунках пануватиме тепла підтримка, якщо ти поділишся своїми переживаннями.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Лев (23 липня – 22 серпня)
Друзі та однодумці стануть головним джерелом натхнення, а спільний проєкт має всі шанси вийти на новий прибутковий рівень. Емоційний фон піднесений, проте на роботі важливо тримати баланс між амбіціями та реальними можливостями. У фінансах можливі несподівані витрати на розваги. В особистому житті пристрасть розгориться з новою силою, якщо уникнеш боротьби за лідерство.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Діва (23 серпня – 22 вересня)
Кар’єрні питання вимагатимуть максимальної зібраності: начальство оцінить твою пунктуальність, а от неуважність до дрібних документів може створити зайвий клопіт. У фінансах очікується заслужена винагорода або вигідна пропозиція. Емоційно ти можеш відчувати втому від надмірної відповідальності. У стосунках не перетворюйся на суворого критика — партнеру зараз потрібна ніжність.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Тиждень відкриває чудові перспективи для навчання, поїздок та розширення ділових контактів. На роботі вдасться знайти нестандартний вихід зі складної ситуації, що позитивно вплине на твій гаманець. Емоційний стан гармонійний, але наприкінці тижня можлива дратівливість через побутові дрібниці. У стосунках спільні плани на майбутнє допоможуть зміцнити довіру.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Настає час глибокого перегляду спільних фінансів, боргів чи інвестицій. У роботі довіряй інтуїції, але кожну ділову обіцянку підкріплюй фактами, щоб уникнути розчарувань. Емоційний фон досить інтенсивний, проте ти легко впораєшся з напругою через спорт або улюблену справу. У стосунках відверта розмова зніме давню напругу й поверне щирість.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
У центрі уваги опиняться партнерські стосунки — як ділові, так і романтичні. На роботі вигідна співпраця принесе хороші фінансові плоди, якщо ти не перетягуватимеш усю ініціативу на себе. Емоції будуть яскравими, але остерігайся давати обіцянки, які важко виконати. В особистому житті на тебе чекають приємні сюрпризи, якщо навчишся чути не лише себе.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Робочий графік буде щільним, тож правильний розподіл сил врятує тебе від перевтоми. Тиждень сприятливий для наведення ладу в справах, документах та фінансових звітах — це закладе фундамент для майбутнього зростання. Емоційний фон стриманий, але ближче до вихідних захочеться тепла й затишку. У стосунках прояви турботу через конкретні вчинки.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)
Творча енергія б’є через край, допомагаючи знаходити оригінальні рішення в роботі та залучати нових клієнтів чи партнерів. У фінансах варто остерігатися ризикованих авантюр і сумнівних вкладень. Емоційний фон легкий та грайливий, що робить тиждень ідеальним для флірту й побачень. У постійних стосунках влаштуй коханій людині несподіване свято без приводу.
Гороскоп на тиждень з 23 по 29 листопада 2026 року: Риби (19 лютого – 20 березня)
Домашні справи та сімейні питання вимагатимуть твоєї участі більше, ніж зазвичай. На роботі не розпорошуйся на кілька завдань одночасно, щоб не припуститися помилок через неуважність. У фінансах можливі витрати на облаштування оселі або допомогу рідним. Емоційно ти будеш дуже чутливим, тому в стосунках уникай недомовок і не накручуй себе без причини.
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Джерело: Cafe Astrology.
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