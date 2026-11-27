Ці вихідні обіцяють бути насиченими на контрасти, адже Місяць у суботу переходить із домашнього Рака у яскравого Лева, змінюючи нашу потребу в тиші на бажання свята та уваги. Сонце у Стрільці підживлює жагу до пригод, а Меркурій, що вже рухається прямо, допомагає легко домовлятися про спільні плани.
Проте напруга між Марсом та Венерою може спровокувати дрібні суперечки через ревнощі або імпульсивні витрати на розваги. Головна порада на ці два дні — балансувати між щирими емоціями та здоровим глуздом у гаманці.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Субота та неділя зарядять тебе творчим драйвом і бажанням опинитися в центрі подій. Чудовий час для активного відпочинку чи зустрічей із друзями, проте намагайся не нав’язувати свою думку кожному співрозмовнику.
У стосунках пануватиме пристрасть, але можливі спалахи безпідставних ревнощів. Робочі думки краще відкласти до понеділка, а в магазині оминай яскраві дрібнички, щоб не спустити зайвого на емоціях.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)
Вихідні налаштують тебе на домашню хвилю, коли найбільше хочеться затишку та смачної їжі в колі рідних. Можливі дрібні побутові клопоти, які потребуватимуть швидкого вирішення, але не зіпсують загального настрою.
У коханні важливо не замовчувати дрібні образи, інакше вони переростуть у холодну стіну. Фінанси залишаються стабільними, якщо ти відмовишся від незапланованих покупок для інтер’єру чи гардероба.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)
Твій телефон не змовкатиме від повідомлень та спонтанних запрошень на каву чи прогулянку. Коротка поїздка за місто допоможе перезавантажитися після напруженого тижня та підкине свіжі ідеї для майбутніх проєктів.
У спілкуванні з партнером уникай поверховості та сарказму, щоб не зачепити чутливі струни. У гаманці очікуються дрібні витрати на транспорт і розваги, які цілком виправдають себе гарним настроєм.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Рак (21 червня – 22 липня)
Суботній ранок подарує спокій та внутрішню рівновагу, але вже по обіді захочеться потішити себе чимось особливим. Не дозволяй тривожним думкам про робочі дедлайни зіпсувати твій заслужений відпочинок.
В особистому житті на перший план вийде турбота та підтримка близьких. Будь обачним із грошима в неділю: бажання купити дорогий подарунок собі чи коханій людині може суттєво вдарити по бюджету.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)
Місяць у твоєму знаку зробить тебе справжньою зіркою будь-якої компанії. Ти відчуєш приплив сил та впевненості, що допоможе легко організувати круте дозвілля, головне — не вимагати від оточення постійних оплесків.
У коханні на тебе чекають яскраві моменти та компліменти, якщо ти стримаєш свою впертість у дрібницях. Фінансова сфера вимагає помірності: не намагайся вразити друзів щедрими жестами за власний рахунок.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)
Ці два дні ідеально підходять для тихого відновлення сил подалі від галасливих натовпів. Твій мозок потребує паузи від нескінченного планування, тож дозволь собі просто почитати книгу або виспатися без будильника.
У стосунках можливе легке нерозуміння через твою надмірну критичність до дрібниць. Грошові питання не турбуватимуть, якщо ти заздалегідь складеш чіткий список продуктів перед походом у супермаркет.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Вихідні принесуть натхнення від спілкування з однодумцями та друзями. Ти можеш отримати цікаву підказку щодо зміни підходу до роботи, проте братися за реалізацію планів варто вже з нового тижня.
В особистій сфері пануватиме легкість і флірт, але уникай двозначних натяків, щоб не заплутати партнера. У фінансах зберігай баланс: невелика сума на культурний відпочинок піде на користь.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Навіть на відпочинку ти думатимеш про кар’єрні амбіції та шляхи зміцнення свого авторитету. Спробуй перемкнути увагу на фізичну активність, інакше внутрішня напруга виллється у суперечки з домашніми.
У коханні загостриться потреба в глибокій довірі та чесності без компромісів. Слідкуй за витратами у вихідні: є ризик переплатити за речі, які насправді тобі зовсім не потрібні.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Сонце у твоєму знаку та вогняний Місяць створять ідеальний коктейль для пригод і нових вражень. Вирушай туди, де ще не бував, або спробуй незвичне хобі — це миттєво зарядить тебе оптимізмом.
У стосунках пануватиме щирість та спільний сміх, що зміцнить ваш зв’язок. Проте в неділю тримай картку подалі від онлайн-магазинів, аби спонтанні бажання не спустошили твої заощадження.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Субота та неділя змусять замислитися над тим, куди витікає твоя енергія та час. Замість того, щоб розгрібати старі робочі листи, присвяти час глибокому розслабленню та турботі про власне самопочуття.
В особистому житті можливі відверті розмови про спільні плани та бюджет. У фінансових справах уникай ризикованих угод чи позик, навіть якщо про допомогу просять дуже близькі знайомі.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)
У фокусі твоєї уваги опиняться партнерські стосунки та вміння йти назустріч. Інші люди можуть дивувати тебе своєю емоційністю, тому зберігай спокій і не сприймай чужі перепади настрою на власний рахунок.
Варто влаштувати незвичне побачення, щоб освіжити буденність. Грошова ситуація залишається рівною, проте не поспішай вкладати кошти в сумнівні розваги чи азартні пропозиції друзів.
Гороскоп на вихідні 28-29 листопада 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)
Вихідні підштовхнуть тебе до наведення ладу в повсякденних звичках та режимі дня. Прогулянка на свіжому повітрі та легке прибирання допоможуть очистити голову від зайвих переживань і повернути бадьорість.
Вияви більше ініціативи та не чекай, поки партнер сам здогадається про твої бажання. У фінансах дотримуйся поміркованості: зараз краще відкласти гроші, ніж витрачати їх на миттєві забаганки.
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Джерело: Astro-Seek
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