Знак зодіаку в квітні: Овен і Телець — як вони кохають, працюють і будують сім’ю

Квітень у зодіаку поділений між двома дуже різними, але по-своєму сильними знаками — Овен і Телець. Вони ніби символізують два етапи весни: спочатку — вибух енергії та руху, а потім — спокійне зростання й стабільність.

Більше цікавого про знак зодіаку у квітні — Овен та Телець — розказуємо у нашому матеріалі.

Знак зодіаку у квітні: Овен (з 21 березня до 19 квітня)

Люди, народжені під знаком зодіаку Овна, схожі на справжню весняну бурю. Вони активні, сміливі й дуже прямі. Овен часто говорить те, що думає, і не любить довго розмірковувати — він просто діє. Це ті люди, які першими починають нові справи, пропонують ідеї, запускають проєкти. У них багато енергії, вони легко запалюють інших своїм ентузіазмом.

У характері Овна багато сили. Він може бути лідером, не боїться труднощів і зазвичай впевнений у собі.

Якщо перед ним є мета — він біжить до неї майже не зупиняючись. Але в цьому ж і його слабкість. Овен інколи буває надто імпульсивним, може швидко розсердитися або зробити щось, не подумавши. Терпіння — не його найсильніша сторона.

У коханні Овен дуже пристрасний. Він любить яскраво, активно, іноді навіть трохи драматично.

Якщо цей знак зодіаку закохався — він показує це відкрито: подарунки, увага, компліменти. Але йому важливо, щоб стосунки були живими й цікавими. Нудьга для нього — майже найгірше, що може бути.

У роботі й навчанні Овен добре проявляє себе там, де потрібні швидкість, ініціатива й сміливість.

Він може бути чудовим підприємцем, керівником або людиною, яка запускає нові проєкти. Але інколи йому складно доводити справи до кінця — почати щось нове для нього значно цікавіше.

У сім’ї Овен зазвичай захисник. Він хоче, щоб близькі почувалися в безпеці, і часто бере на себе роль того, хто вирішує проблеми.

Хоча іноді може бути трохи впертим і любити, щоб усе було по-його.

Знак зодіаку у квітні: Телець (з 20 квітня до 20 травня)

Зовсім інша енергія у людей знаку зодіаку Тельця. Якщо Овен — це іскра, то Телець — це міцне дерево, яке повільно, але впевнено росте. Тельці спокійніші, терплячіші й дуже цінують стабільність. Вони не люблять поспіху і зазвичай добре все обдумують.

Головна сила Тельця — надійність. Якщо така людина щось пообіцяла, вона, швидше за все, це виконає.

Тельці часто працьовиті, витривалі й уміють довго йти до своєї мети. Вони не завжди найшвидші, але часто найстабільніші.

Слабкість Тельця — впертість. Якщо він уже вирішив щось, переконати його буває дуже складно.

Інколи Тельці також можуть занадто прив’язуватися до комфорту: їм подобається смачна їжа, гарний дім, приємні речі.

У коханні Телець дуже відданий і ніжний. Він не завжди показує емоції так яскраво, як Овен, але його любов глибока й довга.

Цей знак зодіаку любить турбуватися про партнера: готувати, створювати затишок, робити маленькі приємні речі. Для нього важливі стабільність і довіра.

У роботі та навчанні Тельці часто показують себе як люди, які можуть довго й наполегливо працювати.

Вони добре справляються зі справами, де потрібна терплячість і увага до деталей. Багато Тельців досягають успіху саме тому, що не здаються.

У сім’ї Телець зазвичай створює атмосферу спокою. Він любить домашній комфорт, традиції, спільні вечері, стабільність.

Для нього родина — це місце, де можна відпочити від усього світу.

Цікаво, що ці два знаки зодіаку у квітні ніби доповнюють один одного: Овен уособлює рух і сміливість, а Телець — терпіння і стабільність. Один починає шлях, інший допомагає його довести до результату.

