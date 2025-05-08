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Досі про “діди воювали”? Скільки українців вважають святом День перемоги

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Травня 2025, 14:00
День перемоги
Фото Pixabay
Досі про “діди воювали”? Скільки українців вважають святом День перемоги
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