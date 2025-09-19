Євро повзе вгору: чи треба скуповувати валюту

Національний банк України оновив курс євро до гривні — 19 вересня валюта трохи піднялась у ціні. Читай у матеріалі, за скільки тепер необхідно купляти євро та скільки отримаєш, якщо будеш продавати.
Курс євро на 19 вересня: причини зростання валюти
Станом на 19 вересня 2025 року офіційний курс євро щодо гривні від Національного банку України становить 48,785 гривні за 1 євро з невеликим зростанням на +0.01 порівняно з попереднім днем.
У банках середня ціна купівлі — 48,35, продажу — 49,05 грн. На готівковому ринку: купівля — 48,55, продаж — 48,75 грн. Загалом ця валюта демонструє незначні коливання з тенденцією до стабілізації, але з легким зниженням у деяких сегментах ринку.
Прогноз ціни євро до кінця вересня 2025
У розмові з 24 каналом банкір Тарас Лєсовий дав прогноз, що курс євро щодо гривні залишиться відносно стабільним до кінця місяця, з мінімальними коливаннями в межах 47,50-49 UAH за 1 EUR як на міжбанку, так і на готівковому ринку.
Щоденні зміни очікуються невеликими: до 0,05-0.15 грн на міжбанку, 0,10-0,20 у банках та до 0,30 в обмінниках. Різниця між купівлею та продажем не перевищить 0,20 на міжбанку, 0,80-1 грн у банках та 1-1,30 гривень в обмінниках.
Не рекомендується поспішно купувати валюту, оскільки після швидкого зростання можливе швидке відкочування, як у серпні. У короткостроковій перспективі (1-2 тижні) курс може сягнути 48,20-48,90 грн, з потенціалом до 49 гривень.
Динаміка зростання курсу євро за три місяці
З червня по вересень 2025 року курс євро щодо гривні показав зростання з приблизно 47,67 UAH (на початку червня) до близько 48,66-48,78 грн (станом на середину вересня), але з піком у липні та подальшою стабілізацією:
|Дата/Період
|Курс UAH
|Зміна
|1 червня 2025 (початок)
|~47,67
|Початок зростання
|Кінець червня (30 червня)
|~49,26
|+1,59 (значне зростання)
|1 липня 2025 (пік)
|49,405
|+0,145 (максимум року)
|Середина липня (15 липня)
|48,556
|-0,849 (початок спаду)
|1 серпня 2025
|48,448
|-0,108 (стабілізація)
|Середина серпня (15 серпня)
|48,293
|-0,155 (мінімальний спад)
|1 вересня 2025
|48,463
|+0,17 (легке відновлення)
|Середина вересня (15 вересня)
|48,456
|-0,007 (стабільність)
|18-19 вересня 2025 (сьогодні)
|~48,66-48,78
|+0,2-0.32 (невелике підняття)
Причини зростання та коливань:
- Червень-липень: сезонне послаблення гривні (до 20 липня), збільшення купівлі валюти через туризм, імпорт та бізнес, глобальне зростання валюти до 1,175.
- Серпень: охолодження попиту на готівкову валюту після літнього піка. Курс впав до 47.80-48.40 гривень, але відновився до 48,20-48,60 грн.
- Вересень (до сьогодні): Стабілізація завдяки НБУ, надходженню зовнішніх коштів, але легке зростання через тривалі глобальні фактори.
