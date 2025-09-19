Євро повзе вгору: чи треба скуповувати валюту

Національний банк України оновив курс євро до гривні — 19 вересня валюта трохи піднялась у ціні. Читай у матеріалі, за скільки тепер необхідно купляти євро та скільки отримаєш, якщо будеш продавати.

Курс євро на 19 вересня: причини зростання валюти

Станом на 19 вересня 2025 року офіційний курс євро щодо гривні від Національного банку України становить 48,785 гривні за 1 євро з невеликим зростанням на +0.01 порівняно з попереднім днем.

У банках середня ціна купівлі — 48,35, продажу — 49,05 грн. На готівковому ринку: купівля — 48,55, продаж — 48,75 грн. Загалом ця валюта демонструє незначні коливання з тенденцією до стабілізації, але з легким зниженням у деяких сегментах ринку.

Прогноз ціни євро до кінця вересня 2025

У розмові з 24 каналом банкір Тарас Лєсовий дав прогноз, що курс євро щодо гривні залишиться відносно стабільним до кінця місяця, з мінімальними коливаннями в межах 47,50-49 UAH за 1 EUR як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Щоденні зміни очікуються невеликими: до 0,05-0.15 грн на міжбанку, 0,10-0,20 у банках та до 0,30 в обмінниках. Різниця між купівлею та продажем не перевищить 0,20 на міжбанку, 0,80-1 грн у банках та 1-1,30 гривень в обмінниках.

Не рекомендується поспішно купувати валюту, оскільки після швидкого зростання можливе швидке відкочування, як у серпні. У короткостроковій перспективі (1-2 тижні) курс може сягнути 48,20-48,90 грн, з потенціалом до 49 гривень.

Динаміка зростання курсу євро за три місяці

З червня по вересень 2025 року курс євро щодо гривні показав зростання з приблизно 47,67 UAH (на початку червня) до близько 48,66-48,78 грн (станом на середину вересня), але з піком у липні та подальшою стабілізацією:

Дата/Період Курс UAH Зміна 1 червня 2025 (початок) ~47,67 Початок зростання Кінець червня (30 червня) ~49,26 +1,59 (значне зростання) 1 липня 2025 (пік) 49,405 +0,145 (максимум року) Середина липня (15 липня) 48,556 -0,849 (початок спаду) 1 серпня 2025 48,448 -0,108 (стабілізація) Середина серпня (15 серпня) 48,293 -0,155 (мінімальний спад) 1 вересня 2025 48,463 +0,17 (легке відновлення) Середина вересня (15 вересня) 48,456 -0,007 (стабільність) 18-19 вересня 2025 (сьогодні) ~48,66-48,78 +0,2-0.32 (невелике підняття)

Причини зростання та коливань:

Червень-липень: сезонне послаблення гривні (до 20 липня), збільшення купівлі валюти через туризм, імпорт та бізнес, глобальне зростання валюти до 1,175.

сезонне послаблення гривні (до 20 липня), збільшення купівлі валюти через туризм, імпорт та бізнес, глобальне зростання валюти до 1,175. Серпень: охолодження попиту на готівкову валюту після літнього піка. Курс впав до 47.80-48.40 гривень, але відновився до 48,20-48,60 грн.

охолодження попиту на готівкову валюту після літнього піка. Курс впав до 47.80-48.40 гривень, але відновився до 48,20-48,60 грн. Вересень (до сьогодні): Стабілізація завдяки НБУ, надходженню зовнішніх коштів, але легке зростання через тривалі глобальні фактори.

Раніше ми писали, куди можна вкласти невелику кількість грошей, аби з них отримувати прибуток.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!