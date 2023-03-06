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Щоразу, коли думаю, що це найважчий день — настає наступний. Історія парамедикині Аляски про роботу на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Березня 2023, 10:00
Щоразу, коли думаю, що це найважчий день — настає наступний. Історія парамедикині Аляски про роботу на фронті

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