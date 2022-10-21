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Я вижив лише завдяки знанням, яких зараз навчаю всіх — інтерв’ю з інструктором військово-тактичної підготовки

Діана Просяник, практикантка сайту Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 21 Жовтня 2022, 16:15
Алі

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