Я вижив лише завдяки знанням, яких зараз навчаю всіх — інтерв’ю з інструктором військово-тактичної підготовки

Війна в Україні не залишила байдужим нікого. Мільйони українців об’єдналися, щоб вигнати ворога з наших територій. Чоловіки та жінки змінили свою діяльність і допомагають Україні перемогти.

Один з них — Алі, 31-річний інструктор з військово-тактичної підготовки для цивільних та військових. До 24 лютого чоловік був тренером із тайського боксу, навчав дітей. Зараз Алі проводить тренування для військових та цивільних. Там він навчає, як поводитися зі зброєю, правильно ходити, вставати, як вижити в окупації, оскільки жахи останньої пережив на власному досвіді з сім’єю ще на початку війни.

Вікна поспілкувалися з інструктором про тренування для цивільних, як туди потрапити, для кого їх проводять, а також популярний акаунт військового у TikTok та про життя в окупації.

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Чим займалися до початку повномасштабного вторгнення?

Я киянин. Мені 31 рік. До війни я вчився в Європейському університеті на маркетолога. Як бачите, я трішки інше ремесло вибрав.

Згадаймо ранок 24 лютого. Як він почався у вас?

Ми прокинулися з родиною від вибухів дуже рано. У нас недалеко від дому військова частина, тому вибух було чути дуже чітко. Усі злякалися, позлітали з ліжка. Зайшли в новини й побачили звернення президента про те, що почалась війна. Ми були в паніці, тому що не знали, що робити, куди бігти. Ніхто не думав, що ми опинимось у такій ситуації.

Ми ухвалили з родиною рішення виїхати з міста. У нас є дачна ділянка під Києвом. Взяли з собою ще дві сім’ї. І отак трьома родинами виїхали зранку туди, 24 лютого.

Окупація. Поранення. Виживання

Потім ми потрапили в окупацію. У нас там взагалі жорстка історія була. Нашу родину 15 російських танків на трасі обстріляли впритул. Серед нас було тільки троє дорослих чоловіків, усі інші — жінки та діти. Одні з цих жінок були моя рідна мама і тітка.

У них були страшні кульові поранення. Маму поранило в плече і в ногу. Тітку — в легені та хребет. Я отримав кульове. У той час тримав свою дитину на руках. Вижили в результаті усі. Але 11 днів ми сиділи у підвалах, намагалися вижити.

Без медикаментів, без крутих турнікетів, без медиків. Нам було дуже скрутно. У нас ще й немовлята, жінки й оточення чеченців та бурятів.

З нами був стоматолог-протезист. Він мені сам сказав: “Я не лікар” і щодня запевняв: “Друже, вони сьогодні помруть”. А вони не померли. Лікував усім: ліками проти поносу, менінгіту, проти чого тільки можна, аби вони там вижили. І чоловік не перев’язував їх турнікетом. А робив із тканини перев’язки, паличкою зав’язував. Ми робили їм перев’язки сотні разів на день, щоб вони вижили.

Не було знеболювального взагалі. Давали трішечки вина, білого, просто щоб люди могли поспати трішки й не кричати. Було дуже страшно. Тим паче це моя мама.

Мені доводилося дуже багато робити. У мене є друг Саша, ми з ним удвох, вибачте, рвали собі дупу, щоб вижити, ходили по хатах шукали провізію, свічки. У нас семеро дітей і жінки, спробуйте знайти їм памперси, прокладочки та всяке дитяче харчування. Ми були постійно під обстрілом.

Я взагалі цивільний був, ніколи раніше не був військовим. Цілуєш дітей, виходиш з хати — і одразу йде по паркану автоматна черга. Ти лягаєш, повзеш, повзеш за гречкою, макаронами. Пораненим треба ліки, десь їх треба знайти. Час іде.

Це був жах. Коли ти виглядаєш у вікно, а перед тобою восьмиметровий стовп вогню, бо ліс горить. А в тебе на руках мала дитинка, якій сім днів.

У мене донька народилася 21-го числа, а 24-го почалась війна. А 1 березня нас розстріляли. Оце в такій ситуації я опинився на початку війни.

І потім, коли я приїхав у Київ, а тут пацани з ТрО, які ще не бачили смаленого вовка. У нас стоїть ППО, а я шарахаюсь, усі люди нормально ходять, п’ють капучино, а я падаю як ідіот і не можу змусити своє тіло не смикатись. Оце так почалася моя війна.

Я вижив тільки тому, що використовував свої знання, яких зараз я навчаю всіх, кого тільки можна навчити. Є люди, у кого родичі досі в окупованих містах і є з ними зв’язок. Вони можуть у мене повчитися, щоб вижити.

Як потрапили у Територіальну оборону?

Не буду, як кажуть, лукавити. У мене тоді ще була змога виїхати з України. Я нею не скористався і передумав уже на кордоні. Ми з родиною приїхали на Рава-Руський пункт пропуску.

Я пам’ятаю цей день дуже добре. Я сидів у машині, подивився у вікно, і ось уже паспортний контроль, ми мали віддавати документи. До нас підійшла жінка, прикордонниця. Я дивлюсь, стоїть натовп жінок з дітьми. І чоловіки з ними прощаються, обнімаються у сльозах і повертаються.

У мене двоє дітей, жінка, теща. Тоді я повернувся до дружини й сказав: “Вибач, кохана, але…” Ми дуже тоді посварились на кордоні з нею. Вона сказала: “Ну як же ти нас кидаєш, відпускаєш?” Я сказав, що не можу поїхати, бо серце не відпускає. Не можу так вчинити, бо це неправильно.

Я українець, і я маю бути вдома.

Я забрав труси, шкарпетки й пішов по полю, дібрався до Львова і потім в Київ. Там посидів ще кілька днів. Усюди був безлад. Усе дуже неорганізовано.

Тоді зустрів хлопців з ТрО, які врятували мою родину з окупації. Випадково, на вулиці ми перетнулись. Я вийшов допомагати будувати блокпост, і вони проїжджали, територію прочісували. Вони зупиняються і кажуть: “О, це ж ти, ми тебе запам’ятали”. Говорю: “І я вас запам’ятав”.

— Що робиш?

— От тільки зі Львова приїхав, вивіз родину.

— Давай до нас?

— Так, давайте.

— Ну все, іди додому бери зубну щітку, пасту, труси — і погнали.

Отак усе дуже просто, я потрапив у підрозділ Бугатті. У нас був дуже тямущий командир. Ми всі його поважаємо. Він у мене перше, що спитав:

Ну добре, ти приїхав, класно. Наче нормальний пацан. Але в мене нахлібників немає — що ти вмієш робити? Чим ти будеш корисний нашому підрозділу?

Я сказав чесно: “Хлопці, я яєчню можу посмажити. Готувати не вмію, прибирати не буду. Але вмію бити людей. Я був тренером, причому непоганим”.

Він запропонував провести хлопцям кілька вишколів. Я залюбки погодився.

На вулиці сніг лежить, ми з автоматами, в броніках, усі вийшли. Людей не було, цивільних не було, місто пусте. Ми могли брати будь-який об’єкт і на ньому тренуватися.

Я провів одне тренування, друге. І командир каже: “Давай я тебе довчу військової справи, і ти будеш цим займатися, бо вмієш розказати правильно, без води”. Так воно й сталося.

Перші вишколи — це були бойові мистецтва, робота зі зброєю.

Наприклад, Крав мага — це ізраїльський вид бойових мистецтв. Я навчався декілька років, у мене був персональний тренер, у минулому з ізраїльської поліції.

Хлопці у підрозділі всі були дуже класні, команда була дуже злагоджена. Але потім уже прийшов наказ всім здати зброю і розійтись по домівках. Хтось пішов далі воювати, хтось пішов займатися своїми справами, хтось волонтерить. Я займаюсь і далі от таким ремеслом, бо розумію, що це людям вкрай необхідно і справа правильна у наш воєнний час.

Як проходять тренування для цивільних?

До мене приходять цивільні, які мають намір далі служити. Загалом їх більшість. Дуже мало таких, які приходять потусити й відчути смак армії.

Я даю фізуху (фізична підготовка — ред.). Це основа, те, з чим ми стикалися з хлопцями під час нашої роботи. Бронежилет, спорядження — це вага неймовірна. Ти десь там з танчика стрибнув, підвернув ногу — все, ти не боєць. Ти там десь щось не так зробив, дихання підвело — ти не зміг втекти. Тобто фізуха має бути.

Тобто з нульовою фізичною підготовкою до вас краще не приходити?

Ні, навпаки. До мене приходять люди, у яких немає взагалі фізичної підготовки, й такі, в яких вона вже є, але вони хочуть зрозуміти, що таке бронежилет, що таке спорядження та як в ньому працювати.

Також я навчаю, що таке зброя, як з нею працювати, як правильно ходити, вставати, все про артобстріли, як вижити в окупації, всілякі тактичні моменти, хитрощі тощо. І потім через деякий час учні або йдуть далі служити, або розуміють, що це не їхнє, тому що тут жорстко.

Я занурюю людей в оцей воєнний стан, вони тут не кайфують. Вони приходять і працюють, працюють, працюють.

Як потрапити до вас на тренування?

По-перше, потрібно бути повнолітнім. І в принципі, якщо мають бажання до мене прийти, мені просто мають написати в соціальних мережах.

Я даю список того, що треба з собою мати. Людина виконує усі правила по списку, проходить деяку перевірку, що вона не колаборант, наприклад, і от тоді ми вже з нею співпрацюємо і навчаємо без проблем.

Ви сказали про список речей, що це за речі?

Потрібна форма, не обов’язково військова, тобто така, яку буде не шкода, будь-який одяг. Наколінники, налокітники, в кого є бронежилет, спорядження — нехай беруть, турнікети обов’язково. У мене є тренувальні турнікети, але в мене на всіх просто не вистачить.

Що можу — надаю, що не можу — люди мають самі собі купити, щоб тренуватися медицини. Документи потрібно буде свої скинути, і в принципі все.

Як часто проходять тренування?

Двічі на день. Один день, коли вони тільки не проходять — це неділя, тому що я на полігонах. У мене кожен день тренування з цивільними й військовими, але вони в різний час і у різних місцях.

У яких містах проходять тренування?

Я їжджу по різних містах. Ось останнє — Львів. Дуже просили туди приїхати. Я приїхав, відтренував і повернувся. Далі в мене вже є цілий список міст, в які маю потрапити.

Наступне — це, ймовірно, Франківськ. Там уже десь 300 осіб, причому військові. Кажуть, що їх в принципі навчають, але те, що вони бачать у моїх відео у соціальних мережах, дуже відрізняється. І їхні командири кажуть: якщо можете, запросіть цього чувака до нас, нехай повчить і далі будемо навчатись.

Зараз такий час, коли ми маємо максимально ділитися знаннями. Тому що нам треба вигнати цього ворога і звільнити нашу землю. І будь-що треба для цього робити.

Поговорімо про інструкторів НАТО. Як саме ми з ними співпрацюємо і яка їх частка?

Дуже багато чого розказують, показують. Але є один момент. Я про це навіть своїм учням постійно кажу.

Кожна війна, яка б вона не була, в якому б році не була, вона відрізняється від тієї, яка йде наступною. Нові технології, нові політики, все нове.

Наскільки доктрини та методички іноземних інструкторів відрізняються від реальної ситуації на фронті?

Як вам сказати, вони мають бути. Там дуже якісні знання. Але я знову-таки підкреслюю, що коли ти виходиш на поле бою, усе це суцільний хаос.

Нічого передбачуваного не буде. Але навчатися все одно треба. Тому що багаж знань рятує життя. На цій війні переможе той, хто знає більше.

Як вплинув ваш бойовий досвід на підготовку тренувань, які ви зараз проводите?

У мене, не сказав би, що так багато того бойового досвіду як, наприклад, у тих хлопців, які зараз воюють там шість – сім місяців. Я багато чого дізнавався саме від хлопців, які були в “пеклі”.

Дуже багато моїх учнів зараз воюють і на Харківському напрямку, і на Херсонському.

Я теж постійно навчаюся, не заперечую, що багато чого не знаю. Навчаюся в інших інструкторів: закордонних, наших. Постійно з ними на зв’язку. І я потім засвоюю цю інформацію і розповідаю вже більш детально своєю мовою.

Чи було б корисно пройти курси усім українцям?

Не саме мої курси, тому що я просто з’їду з глузду, бо дуже багато людей у нашій країні. Але я був би не проти (сміється).

Я про що: наш сусід — ідіот, от справді. Це країна-ідіот. Вони роблять ідіотські вчинки. І свято в них вірять. Увесь світ вони не розуміють, не чують. Через такого сусіда, від якого ти не знаєш що чекати завтра, краще знати хоч щось про війну, про воєнні, тактичні моменти.

У чому сила українців?

Сила українців, я вважаю, — це дух. Навіть не через те, що ото кажуть “українці об’єдналися, пішли надавали їм”. Це не зовсім так.

Ключову роль завжди відіграє дух людини.

Навіть взяти хлопців з Азовсталі, які тримали семитисячне військо власними зусиллями. Вони відтягнули увагу всього російського фронту на себе. І це тільки дух. Вони були в цілковитій меншості. Вони вже переплюнули спартанців.

Ми можемо тільки ними пишатися, їхніми командирами, їхніми бійцями, загиблими, тими, хто в полоні.

Тобто саме український дух. Він із покоління в покоління передається кров’ю. І ніхто не зможе цього змінити.

Ваш попередній акаунт в TіkTok заблокували. Там було 150 тисяч підписників. І з червня місяця ви створили новий і маєте понад 260 тисяч підписників. У чому успіх TіkTok-акаунту?

Я гадки не маю. Хлопці, які в той час були на передку, казали: “Брате, а ти можеш відоси з інструктажу познімати й скинути нам в соціальні мережі, щоб ми тут дивилися, тренувались”. Я кажу: “Без проблем, а куди?” “Ну, є TikTok, завантаж собі”. Я й виклав туди перше відео.

Їм сподобалось, попросили ще, а я був не проти. І от хлопці військові один одному надсилали, цілими ротами дивились ці відео, навчалися.

А потім TikTok видалив мою сторінку через те, що багато росіян поскаржилися на мене. Отримав я тоді десь 2 млн скарг.

Сказали, що я терорист, що вчу українців убивати росіян, що чиню неправильно. Я б їх усіх, падлюк, звозив би у Бучу, Ізюм і показав би, правильно чи неправильно.

Мені видалили сторінку без права на відновлення. Я ж засмутився. А хлопці сказали завести просто нову. А так можна було? Завів другу, військові зраділи моєму поверненню — і всі перейшли сюди.

У вас іноді бувають коментарі на зразок: “Ви нічого не знаєте, не так показуєте”. Як реагуєте?

Так, я не ідеальний і мені ще вчитись і вчитись. Але я розказую тільки те, що сам знаю.

Щодо коментарів. Коли мені дзвонить мій побратим з Харківської області, плаче і каже: “Друже, ти можеш говорити?” Друга година ночі. Я зразу: “Так, звісно, що там хлопці?” Я ж думав, уже щось трапилось. Він каже: “От тільки тому, що ти нам тоді давав тумаків, розказував, пояснював, ми сьогодні вісім осіб вибрались із такого пекла, що просто жах. Тільки тому, що робили все чітко як ти сказав”.

І от коли я це чую, ось для мене показник. Коли хлопці дзвонять і кажуть: “Я побачу свою дитину завдяки тобі”, оце найкращі коментарі. І подяка, якої я не потребую, але люди дякують, тому що вони розуміють що це смертельні ігри.

Люди йдуть у смертельний бій. І якщо я навчу і покажу неправильно, це може коштувати їм життя. Я це також усвідомлюю.

Нещодавно зробили мені зауваження з медицини бойові медики.

Тоді я покликав медикиню, яка пройшла бої з 18-го року. І кажу: “Розказуй, що я роблю неправильно. Показуй, як треба”. Вона подивилась і каже: “В принципі, ти просто плутаєш термінологію. Але я була в боях, і те, що ти показуєш — воно дійсно працює”.

Ясна річ, що є системи, наука, яка вже пройдена багато років, багато дослідів робили. Але я вважаю, що це все потрібно знати більше медикам, які безпосередньо там, рятують життя хлопцям в жовтій зоні. У мене з хлопців, які йдуть у бій, з них ніхто медицини не знає.

Усі ходили на медицину, і ніхто далі турнікетів не просунулись. Тобто як накласти турнікет і при цьому не померти.

А війна — дуже непередбачувана.

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