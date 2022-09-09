Розповіді

Після обстрілу дивом вижила та самотужки вилізла з-під завалів: історія 85-річної пенсіонерки з Одещини

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 09 Вересня 2022, 19:00
Історія бабуся, яка вижила після обстрілу і сама вибралася з-під завалів

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