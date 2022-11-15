Розповіді

Нескінченні плани з ГУР та обов’язково кава: як працює благодійний фонд Повернись живим — історія робочого дня Тараса Чмута

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 11:00
Тарас Чмут
Фото: Facebook

Більше новин
вибухи
Черговий масований удар — що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада
Нескінченні плани з ГУР та обов’язково кава: як працює благодійний фонд Повернись живим — історія робочого дня Тараса Чмута
Дні минають неспокійно? Гінекологиня розповіла, як вагітним полегшити токсикоз
Масаж бійцям
Такого ще не було! Медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій
Що роботи якщо будинок обвалився
Як врятуватися під час обвалу будинку — прості правила, які збережуть твоє життя
Дивитись більше

Матеріали по темі

вибухи
Черговий масований удар — що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада
Масаж бійцям
Такого ще не було! Медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій
Що роботи якщо будинок обвалився
Як врятуватися під час обвалу будинку — прості правила, які збережуть твоє життя
Іпотерапія
Іпотерапія для дітей: як спілкування з кіньми допомагає пережити жахи війни

Відео
вибухи

Черговий масований удар — що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада
0:02:08
Масаж бійцям
Такого ще не було! Медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій
0:03:10
Іпотерапія
Іпотерапія для дітей: як спілкування з кіньми допомагає пережити жахи війни
Київ
Потужна атака на Київ — що відомо про вибухи у столиці 15 листопада
UAnimals
Жити на лінії фронту небезпечно як людям, так і тваринам: як UAnimals евакуювала 27 котів з Бахмута
населення Землі
Це наше досягнення і наша відповідальність: кількість населення Землі досягла 8 млрд
0:03:27
кулінарний батальйон
Тонни печива та тисячі порцій тушкованки: як українські господині створили кулінарний батальйон, щоб допомагати ЗСУ
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Шляхетна посилка
Шляхетна посилка: польська ініціатива, яка допомагає українським біженцям та тим, хто цього потребує
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
Більше відео
Київська область
Читати далі
Востаннє бачив таке у Дебальцевому у 2014-му: оборона Київської області очима чотирьох героїв

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь