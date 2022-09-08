Розповіді

Досі тяжко згадувати та проходити повз будинок — російська ракета забрала життя цілої родини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 17:00
Історія родини Чолак, що загинула у Сергіївці
Фото: Facebook

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