Досі тяжко згадувати та проходити повз будинок — російська ракета забрала життя цілої родини

У ніч на 1 липня Росія завдала удару по Одещині. Ворог обстріляв житлові будинки та бази відпочинку у Сергіївці. Загинуло 22 особи. Люди втратили своїх рідних, близьких, загинули цілі родини.

Як живуть люди після цієї страшної трагедії? Дехто з них досі не може пройти повз будинок, хтось не може спати ночами, а хтось усе ще страждає та сумує.

Історії людей підготувала платформа пам’яті Меморіал, яка розповідає про вбитих Росією цивільних та загиблих українських військових, спеціально для Української правди.

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Родина, яку поважали

Серед загиблих тієї ночі була родина Чолак: 68-річний Володимир, 64-річна Тетяна і їхній 35-річний син Михайло. Ворожа ракета застала їх зненацька, коли вони просто спали у своїх ліжках.

Директорка ліцею у Сергіївці Галина Архипенко згадує родину Чолак як добру та позитивну, їх поважали. Батько родини 28 років викладав у школі, був учителем фізкультури. За словами Галини, чоловіка любили як учні, так і колеги.

Крім того, Володимир був наставником, допомагав молодому вчителеві фізкультури Володимиру Гриневичу.

— Володимир — це наставник і патріот. Він вів військово-патріотичну гру Джура.

Завжди шукав нестандартні підходи й методики викладання свого предмету, — каже Гриневич.

Після повномасштабного вторгнення Володимир Чолак став волонтерити. Він допомагав переселенцям, готував їжу для військових та збирав кошти на армію.

Рідна сестра Тетяни Валентина розповідає: подружжя було створене одне для одного. Жінка згадує про сестру тільки хороше, каже: вона завжди була турботливою та чуйною.

Тетяна працювала у місцевій гільдії закладів відпочинку. Згодом стала завідувачкою виробництва у дитячому санаторії — керувала кухарями. За словами сестри, Тетяна дуже смачного готувала, а коронною стравою були вертути.

Подружжя мало двох дітей — старшу доньку Ольгу та молодшого сина Михайла. Син загинув разом з батьками.

Він працював у конструкторському бюро в Одесі. Дуже любив свій дім та приїжджав до батьків у Сергіївку, щойно випадала нагода.

Родина Чолак дуже любила збиратися на свята. Галина Архипенко згадує, що Тетяна завжди готувала смачні страви, від яких ломилися столи, а Володимир мав гарне почуття гумору та голос. Повсякчас співав та прикрашав вечір.

Ніч обстрілу

Більшість жителів Сергіївки евакуювалися, проте були ті, що не хотіли покидати домівку. 1 липня російські військові знову обстріляли населений пункт.

Галина Архипенко тієї ночі перебувала у школі й чула вибухи.

— Підійшла до вікна, сирена перестала звучати, зробила кілька кроків і почула потужний вибух. Від ударної хвилі я впала. Потім встала і побігла в бомбосховище, що неподалік. Через кілька хвилин, коли вже спускалася, пролунав другий вибух, — розповіла Галина.

Валентина каже, що її будинок затрусився від ракетних ударів.

— Хтось сказав, що прилетіло у 23-й будинок. Там жили мої рідні. Одразу ж побігла туди. Біжучи, дзвонила сестрі. Вона була поза зоною досяжності, — пригадує сестра Тетяни.

Вона добігла до будинку сестри та почала розпитували за рідних, проте сусідки сказали, що ті не відгукуються. Валентина зайшла до квартири й побачила Володимира, а Тетяну змогли знайти аж о 7 ранку.

Старша донька Ольга Шеремет виїхала до Німеччини. Вона згадує, що вмовляла батьків їхати з нею, але ті відмовлялися, а брат мав приїхати до батьків на день пізніше.

Рана від втрати батьків і брата ніколи не загоїться. Я більше не маю, до кого приїхати. Не буде більше маминих смаколиків. Не буде більше душевних розмов з братом Михайлом, — зі сльозами каже Ольга.

Валентина зізнається: у неї щодня болить серце, вона не знає, як зустрітися з племінницею віч-на-віч.

Галина Архипенко розповідає, що теж відчуває страх — боїться зібратись усім колективом в учительській й усвідомити, що Володимира і ще дев’яти її колег більше з ними немає.

На думку директорки, одним із варіантів вшанування пам’яті загиблих мирних мешканців Сергіївки мало б стати продовження їхніх справ та ініціатив.

— Володимир Чолак зібрав волейбольну команду з учителів з ліцею. Потім їх тренував. Треба продовжити цю його справу, а також інші добрі ініціативи нашого вчителя, який був патріотом і так сильно мріяв про перемогу України в цій війні, — каже Галина Архипенко.

Кожен хоче врятувати рідних за будь-яку ціну. Раніше ми розповідали історію п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата.

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