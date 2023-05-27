Пухнастому — 31 рік! Найстаріший пес у світі відсвяткував день народження: в чому секрет рекордсмена

Книга рекордів Гіннеса оголосила про нового песика-довгожителя. Ним став 31-річний Бобі. Він живе в Португалії, а народився 11 травня 1992 року. Тож кілька днів тому він відсвяткував 31-й день народження. Яким є найстаріший пес у світі? Читай історію рекордсмена в нашому матеріалі.

Найстаріший пес у світі відсвяткував 31-річчя: історія рекордсмена

На честь собачого свята родина, в якій живе Бобі, влаштувала вечірку в будинку в Конкейросі на Півдні Португалії. Книга рекордів Гіннеса розповіла про песика:

Насправді Бобі — не просто найстаріший з нині живучих собак, він найстаріший з усіх собак в історії, — кажуть в організації.

Бобі є чистокровним собакою породи Рафейро ду Алентежу. Її розводять у Португалії для охорони худоби, середня тривалість життя такої породи — 12-14 років. Але Бобі вдається неймовірне, він прожив більш ніж удвічі довше!

Усе своє життя Бобі прожив з родиною Коста в селі Конкейрос, Португалія. Коли Бобі народився, його власнику Леонелю було лише вісім років. У родини було багато собак, адже батько був мисливцем.

Бобі пощастило вижити, адже тоді непотрібних щенят закопували в землю. Він став одним з чотирьох собак, які вижили. Його не помітили, коли виносили песиків, адже він заховався серед дров.

Леонель та його брати вирішили заховати пса, доглядати його таємно. А коли батьки врешті помітили песика, він був уже дорослим, тому став частиною сім’ї. Господар собаки розповідає, що спокійне та мирне середовище позитивно впливає на тривалість життя.

Бобі завжди вільний, ніколи не жив на ланцюгу. Він любить гуляти лісами та господарськими угіддями. Пес дуже товариський, зараз йому важко ходити, тому він здебільшого грається з котами на задньому дворі.

Бобі любить полежати після прийому їжі, а в холодні дні відпочиває біля вогнища. Він їсть просту “людську” їжу, без приправ, п’є літр води на день.

Дату народження та рекорд офіційно зафіксовано та підтверджено. Господар не думав, що коли подасть заявку на рекорд, то пес його отримає. Всі собаки родини були довгожителями, розповів Леонель.

Раніше ми розповідали, як пес Блек допомагає рятувати людей на Донеччині.

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Фото: Guinness world records