Розповіді

“Всі сім танків наставили на нас дула”: історія порятунку з окупованого Херсона

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Листопада 2022, 09:00
Ольга Лук'яненко
Фото: Українська Правда. Життя

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